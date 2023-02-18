"Самое время удвоить нашу поддержку". Сунак призвал предоставить Украине больше оружия

Сунак обратил внимание, что в этом году Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начала обучение пилотов и морских пехотинцев. Она также оказывает значительную финансовую поддержку. По его словам, другие союзники могут рассказать "аналогичные истории" и эти коллективные усилия "меняют ситуацию" в Украине.

"Но тем не менее каждый день российские войска приносят больше и больше боли и страданий. Единственный способ изменить это – [сделать так] чтобы Украина победила", – сказал Сунак. Эти слова были встречены аплодисментами аудитории.

По его словам, миру нужна военная стратегия для Украины, которая поможет получить решающее преимущество на поле боя, – чтобы выиграть войну, и политическая стратегия – "чтобы выиграть мир".

Премьер-министр подчеркнул, что для победы Украине необходимо больше артиллерии, бронетехники и другого вооружения.

"Сейчас самое время удвоить нашу поддержку. Когда [президент РФ Владимир] Путин начал эту войну, он сделал ставку на то, что наша решимость пошатнется. Даже сейчас он рассчитывает, что у нас сдадут нервы. Но мы доказали, что он ошибался тогда, и мы докажем, что он ошибается сейчас", – заявил Сунак.

Он отметил, что Украина и украинцы сейчас защищают не только себя, но и безопасность всех государств, поэтому заслуживают большей помощи, включая долгосрочные гарантии безопасности против российской агрессии.