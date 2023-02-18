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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Самое время удвоить нашу поддержку". Сунак призвал предоставить Украине больше оружия

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Сунак призвал союзников усилить военную поддержку Украины
Сунак призвал союзников усилить военную поддержку Украины
Фото: EPA

Силы обороны Украины должны быть обеспечены большим количеством современного вооружения, так как Западу необходимо добиться ее победы. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает корреспондент "ГОРДОН".

Сунак обратил внимание, что в этом году Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начала обучение пилотов и морских пехотинцев. Она также оказывает значительную финансовую поддержку. По его словам, другие союзники могут рассказать "аналогичные истории" и эти коллективные усилия "меняют ситуацию" в Украине.

"Но тем не менее каждый день российские войска приносят больше и больше боли и страданий. Единственный способ изменить это  [сделать так] чтобы Украина победила",  сказал Сунак. Эти слова были встречены аплодисментами аудитории. 

По его словам, миру нужна военная стратегия для Украины, которая поможет получить решающее преимущество на поле боя, – чтобы выиграть войну, и политическая стратегия – "чтобы выиграть мир".

Премьер-министр подчеркнул, что для победы Украине необходимо больше артиллерии, бронетехники и другого вооружения. 

"Сейчас самое время удвоить нашу поддержку. Когда [президент РФ Владимир] Путин начал эту войну, он сделал ставку на то, что наша решимость пошатнется. Даже сейчас он рассчитывает, что у нас сдадут нервы. Но мы доказали, что он ошибался тогда, и мы докажем, что он ошибается сейчас", – заявил Сунак.

Он отметил, что Украина и украинцы сейчас защищают не только себя, но и безопасность всех государств, поэтому заслуживают большей помощи, включая долгосрочные гарантии безопасности против российской агрессии.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.

Теги: Владимир Путин, оружие, Великобритания, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Риши Сунак
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