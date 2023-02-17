Шольц о том, закончится ли война в 2023 году: Я не знаю, хорошая ли это идея – принимать дальше все эти пакеты санкций и поставлять в Украину больше оружия

На вопрос журналиста CNN Кристиан Аманпур о том, возможно ли окончание конфликта в 2023 году, он ответил, что Германия придерживается стратегии, предполагающей долгую поддержку Украины.

"Нужно понять: это будет затяжная война. И нужно передать президенту [России Владимиру] Путину сообщение, что мы готовы все это время стоять с Украиной и постоянно поддерживать страну. На этой конференции мы можем обсуждать сроки, но вряд ли кто-то может назвать конкретный месяц или год", – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли население Германии намерение правительства помогать Украине так долго, как потребуется, канцлер ФРГ ответил утвердительно, отметив, что Путин не ожидал такого единения Европы и всего мира, осудивших агрессию РФ на уровне ООН и G20.

"Мы демократическая страна, и я не знаю, хорошая это идея или нет – принимать дальше все эти пакеты санкций и поставлять в Украину все больше и больше разных систем, но большинство в конце-концов соглашается с тем, что правительство должно принять ответственное решение и население доверяет нашим мерам. И мы понимаем, что нужно иногда и больше сделать, но главное, чтобы это было солидарно, совместно с партнерами, с друзьями, и особенно с США", – добавил глава немецкого правительства.