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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц о том, закончится ли война в 2023 году: Я не знаю, хорошая ли это идея – принимать дальше все эти пакеты санкций и поставлять в Украину больше оружия

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Канцлер ФРГ заявил, что Германия будет согласовывать помощь Украине с союзниками
Канцлер ФРГ заявил, что Германия будет согласовывать помощь Украине с союзниками
Фото: Munich Security Conference / Twitter

Украине и союзникам нужно готовиться к длительному военному конфликту с Россией. Об этом во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) 17 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

На вопрос журналиста CNN Кристиан Аманпур о том, возможно ли окончание конфликта в 2023 году, он ответил, что Германия придерживается стратегии, предполагающей долгую поддержку Украины.

"Нужно понять: это будет затяжная война. И нужно передать президенту [России Владимиру] Путину сообщение, что мы готовы все это время стоять с Украиной и постоянно поддерживать страну. На этой конференции мы можем обсуждать сроки, но вряд ли кто-то может назвать конкретный месяц или год", – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли население Германии намерение правительства помогать Украине так долго, как потребуется, канцлер ФРГ ответил утвердительно, отметив, что Путин не ожидал такого единения Европы и всего мира, осудивших агрессию РФ на уровне ООН и G20. 

"Мы демократическая страна, и я не знаю, хорошая это идея или нет – принимать дальше все эти пакеты санкций и поставлять в Украину все больше и больше разных систем, но большинство в конце-концов соглашается с тем, что правительство должно принять ответственное решение и население доверяет нашим мерам. И мы понимаем, что нужно иногда и больше сделать, но главное, чтобы это было солидарно, совместно с партнерами, с друзьями, и особенно с США", – добавил глава немецкого правительства.

Контекст:

Мюнхенская конференция по безопасности – главный западный форум по безопасности. Проводится ежегодно с 1962 года. Одной из главных тем этого года стала тема угроз мировой безопасности в свете агрессии России против Украины. Конференция продлится с 17-го по 19 февраля.

Теги: Владимир Путин, США, Германия, санкции, ФРГ, военная помощь, прогноз, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Олаф Шольц
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