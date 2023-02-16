Генерал Милли заявил, что война закончится за столом переговоров и ни одна из сторон не достигнет своих целей

"Россиянам будет практически невозможно достичь своих политических целей военными средствами. Маловероятно, что Россия собирается захватить Украину. Этого просто не произойдет", – сказал Милли.
В то же время он добавил, что украинской армии также сложно "выгнать" оккупантов.
"Украине очень и очень сложно выгнать россиян с одной пятой оккупированной Россией территории... Это не значит, что этого не может быть... Но это необычайно сложно. И это потребовало бы, по сути, краха российской армии", – сказал генерал США.
Тогда его спросили, не прошел ли момент для дипломатии между Москвой и Киевом. Милли ответил, что "возможности еще есть".
"До начала весны еще несколько недель, но это скользящее окно. Возможности есть в любой момент времени", – подчеркнул он.
Но, по словам Милли, обе стороны "довольно увязли в своих целях" и не желают вести переговоры. Он заявил, что война РФ в Украине напоминает урок Второй мировой войны о том, что агрессию необходимо останавливать "твердостью, сдерживанием, военной силой". Хотя он отметил, что с ядерным арсеналом России "ставки теперь выше".
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".