Генерал Милли заявил, что война закончится за столом переговоров и ни одна из сторон не достигнет своих целей

И РФ, и Украина "довольно увязли в своих целях", считает Милли Фото: EPA

"Россиянам будет практически невозможно достичь своих политических целей военными средствами. Маловероятно, что Россия собирается захватить Украину. Этого просто не произойдет", – сказал Милли.

В то же время он добавил, что украинской армии также сложно "выгнать" оккупантов.

"Украине очень и очень сложно выгнать россиян с одной пятой оккупированной Россией территории... Это не значит, что этого не может быть... Но это необычайно сложно. И это потребовало бы, по сути, краха российской армии", – сказал генерал США.



Тогда его спросили, не прошел ли момент для дипломатии между Москвой и Киевом. Милли ответил, что "возможности еще есть".

"До начала весны еще несколько недель, но это скользящее окно. Возможности есть в любой момент времени", – подчеркнул он.

Но, по словам Милли, обе стороны "довольно увязли в своих целях" и не желают вести переговоры. Он заявил, что война РФ в Украине напоминает урок Второй мировой войны о том, что агрессию необходимо останавливать "твердостью, сдерживанием, военной силой". Хотя он отметил, что с ядерным арсеналом России "ставки теперь выше".