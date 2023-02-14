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Генерал США Милли: Сейчас мы не видим каких-либо существенных признаков, что Россия может снова атаковать Киев

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Киев столица, и он явно был целью в начале войны, отметил Милли
Киев – столица, и он явно был целью в начале войны, отметил Милли
Фото: EPA

В настоящее время нет признаков того, что Россия вновь попытается напасть на Киев.

Об этом 14 февраля на пресс-конференции по итогам девятого "Рамштайна" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Мероприятие в YouTube транслировал "Голос Америки".

"Что касается Киева, я не буду говорить, какие данные разведки у нас есть или нет. Всегда есть потенциальная угроза, явно есть воздушные угрозы, угрозы ракетного удара. Киев – столица, и он явно был целью в начале войны. Я бы никогда не стал сбрасывать со счетов возможности России атаковать Киев. Но сейчас мы не видим каких-либо существенных признаков и предупреждений", – сказал Милли.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Алексей Резников.

Контекст:

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Financial Times 5 февраля сообщила со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал о том, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Теги: Россия, Киев, Украина, угрозы, наступление, война России против Украины, ракеты, Марк Милли, пресс-конференция
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