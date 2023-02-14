Генерал США Милли: Сейчас мы не видим каких-либо существенных признаков, что Россия может снова атаковать Киев

Киев – столица, и он явно был целью в начале войны, отметил Милли Фото: EPA

Об этом 14 февраля на пресс-конференции по итогам девятого "Рамштайна" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Мероприятие в YouTube транслировал "Голос Америки".

"Что касается Киева, я не буду говорить, какие данные разведки у нас есть или нет. Всегда есть потенциальная угроза, явно есть воздушные угрозы, угрозы ракетного удара. Киев – столица, и он явно был целью в начале войны. Я бы никогда не стал сбрасывать со счетов возможности России атаковать Киев. Но сейчас мы не видим каких-либо существенных признаков и предупреждений", – сказал Милли.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Алексей Резников.