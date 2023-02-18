Сунак призвал предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности и процитировал Зеленского

Сунак о Зеленском: У нас не может быть большей цели, чем доказать его правоту Фото: EPA

Сунак подчеркнул, что миру необходимо "перестроить международный порядок, от которого зависит коллективная безопасность", и призвать Россию к ответу за ее "отвратительные военные преступления".

Он добавил, что западные страны должны "вместе подумать, как обеспечить, чтобы Россия платила за восстановление Украины".

"Договоры и соглашения эпохи после окончания "холодной войны" подвели Украину, и для обеспечения ее безопасности необходим новый порядок. Россия совершала нарушение за нарушением в отношении стран, не входящих в систему коллективной безопасности НАТО, таких как Украина, Грузия, Молдова, и реакция международного сообщества была недостаточно жесткой", – сказал премьер-министр Великобритании.

Он заявил, ссылаясь на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина станет членом Альянса.

"Но пока это не произошло, нам нужно сделать больше для укрепления долгосрочной безопасности Украины. Мы должны предоставить украинцам передовые возможности стандарта НАТО, в которых они нуждаются в будущем, и мы должны продемонстрировать, что мы останемся на их стороне, с желанием и возможностью помочь им защищать страну", – сказал Сунак.

Он подчеркнул, что на карту в этой войне "поставлено гораздо больше, чем безопасность и суверенитет одного государства".

"Речь идет о безопасности и суверенитете каждого государства. Поскольку вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим", – заявил политик.

В заключение он процитировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в Вестминстерском дворце. в котором тот сказал, что Украина и ее союзники идут "к важнейшей победе в нашей жизни, победе над самой идеей войны".

"У нас не может быть большей цели, чем доказать его правоту", – подытожил Сунак.