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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сунак призвал предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности и процитировал Зеленского

Сунак о Зеленском: У нас не может быть большей цели, чем доказать его правоту
Сунак о Зеленском: У нас не может быть большей цели, чем доказать его правоту
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал союзников не только усилить военную помощь, но и позаботиться о ее долгосрочной безопасности от российской агрессии, пока Украина не входит в НАТО. Об этом он говорил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент "ГОРДОН".

Сунак подчеркнул, что миру необходимо "перестроить международный порядок, от которого зависит коллективная безопасность", и призвать Россию к ответу за ее "отвратительные военные преступления".

Он добавил, что западные страны должны "вместе подумать, как обеспечить, чтобы Россия платила за восстановление Украины".

"Договоры и соглашения эпохи после окончания "холодной войны" подвели Украину, и для обеспечения ее безопасности необходим новый порядок. Россия совершала нарушение за нарушением в отношении стран, не входящих в систему коллективной безопасности НАТО, таких как Украина, Грузия, Молдова, и реакция международного сообщества была недостаточно жесткой", – сказал премьер-министр Великобритании.

Он заявил, ссылаясь на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина станет членом Альянса

"Но пока это не произошло, нам нужно сделать больше для укрепления долгосрочной безопасности Украины. Мы должны предоставить украинцам передовые возможности стандарта НАТО, в которых они нуждаются в будущем, и мы должны продемонстрировать, что мы останемся на их стороне, с желанием и возможностью помочь им защищать страну", – сказал Сунак.

Он подчеркнул, что на карту в этой войне "поставлено гораздо больше, чем безопасность и суверенитет одного государства".

"Речь идет о безопасности и суверенитете каждого государства. Поскольку вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим", – заявил политик.

В заключение он процитировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в Вестминстерском дворце. в котором тот сказал, что Украина и ее союзники идут "к важнейшей победе в нашей жизни, победе над самой идеей войны".

"У нас не может быть большей цели, чем доказать его правоту", – подытожил Сунак.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как Россия объявила об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

В сентябре были представлены подготовленные международной группой рекомендации. Они предполагают, что группа стран-гарантов должны взять на себя ряд обязательств вместе с Украиной в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности" (Kyiv Security Compact).

Теги: НАТО, Великобритания, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Мюнхенская конференция по безопасности, Риши Сунак, Киевский договор по безопасности
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