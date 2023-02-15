У Украины есть реальные шансы взять в руки инициативу на поле боя – глава Пентагона

"Мы поставляем боевые машины Bradley... мы поставляем Strykers, Marders, танки Leopard и ряд других вещей, которые мы собираем вместе, чтобы предоставить им дополнительные возможности, которые, как я думаю, существенно изменят весеннее контрнаступление", – сказал Остин.

Кроме того, страны Альянса проводят обучения военных по управлению и обслуживанию техники, добавил глава Пентагона.

"Я думаю, что у них есть хорошие шансы добиться довольно значительных изменений на поле боя и взять в руки инициативу. И иметь возможность использовать эту инициативу в дальнейшем", – подчеркнул министр обороны США.

Глава Пентагона добавил, что спустя почти год после вторжения России в Украину события развиваются совсем не так, как планировал президент России Владимир Путин.

"Но все пошло не так, как планировал Кремль. Путин ожидал, что Украина сдастся, и он ожидал, что мир подчинится. История запишет совсем другое. История будет помнить мужество украинского народа, история будет помнить решимость и силу НАТО", – сказал Остин.

В то же время он подчеркнул, что Альянс "не будет втягиваться в войну Путина", а главной задачей НАТО остается безопасность территории его членов.