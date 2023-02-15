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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Украины есть реальные шансы взять в руки инициативу на поле боя – глава Пентагона

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Остин: История будет помнить мужество украинского народа
Остин: История будет помнить мужество украинского народа
Фото: EPA

Цель НАТО – делать все, что необходимо Украине для того, чтобы ее Вооруженные силы имели решающее значение на поле боя. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе (Бельгия) 15 февраля. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Пентагона.

"Мы поставляем боевые машины Bradley... мы поставляем Strykers, Marders, танки Leopard и ряд других вещей, которые мы собираем вместе, чтобы предоставить им дополнительные возможности, которые, как я думаю, существенно изменят весеннее контрнаступление", – сказал Остин.

Кроме того, страны Альянса проводят обучения военных по управлению и обслуживанию техники, добавил глава Пентагона.

"Я думаю, что у них есть хорошие шансы добиться довольно значительных изменений на поле боя и взять в руки инициативу. И иметь возможность использовать эту инициативу в дальнейшем", – подчеркнул министр обороны США.

Глава Пентагона добавил, что спустя почти год после вторжения России в Украину события развиваются совсем не так, как планировал президент России Владимир Путин.

"Но все пошло не так, как планировал Кремль. Путин ожидал, что Украина сдастся, и он ожидал, что мир подчинится. История запишет совсем другое. История будет помнить мужество украинского народа, история будет помнить решимость и силу НАТО", – сказал Остин.

В то же время он подчеркнул, что Альянс "не будет втягиваться в войну Путина", а главной задачей НАТО остается безопасность территории его членов.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал Остин 14 февраля.

Теги: Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Брюссель, военная помощь, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Ллойд Остин, контрнаступление
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