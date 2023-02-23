В рамках "зерновой инициативы" украинское продовольствие получили 43 страны, экспорт мог быть больше – Зеленский

"Уже семь месяцев работает наша экспортная зерновая инициатива. За это время уже 43 страны мира получили более 22 млн тонн продовольствия благодаря нашему морскому экспорту. Это весомый украинский вклад в мировую продовольственную безопасность и стабилизацию мирового продовольственного рынка", – сказал он.

Президент Украины отметил, что если бы не эта инициатива, то сейчас "происходили бы процессы политического и социального хаоса в некоторых странах Африки и Азии, был бы в целом значительно более острый кризис стоимости жизни, которую испытывали разные народы в прошлом году".

"Но если бы наша инициатива работала на полную мощность, если бы Россия не пыталась ее затормозить, мы смогли бы отправить на экспорт больше продовольственной продукции. То есть гарантий продовольственной безопасности в мире было бы ощутимо больше. Наши партнеры точно знают, какие сознательные действия России подрывают продовольственную безопасность. Работаем над тем, чтобы все-таки дать необходимую стабильность", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что "это не только вклад в мировую безопасность".

"Наш морской продовольственный экспорт приносит пользу Украине. Около миллиона украинцев работают в отраслях, связанных с аграрным производством. И для них тот факт, что мы разблокировали морской экспорт в прошлом году, – это гарантия личной и семейной социальной безопасности", – считает Зеленский.

Экспорт украинского продовольствия он обсуждал 22 февраля в телефонном разговоре с президентом Пакистана Арифом Алви.