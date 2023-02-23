В рамках "зерновой инициативы" украинское продовольствие получили 43 страны, экспорт мог быть больше – Зеленский

"Уже семь месяцев работает наша экспортная зерновая инициатива. За это время уже 43 страны мира получили более 22 млн тонн продовольствия благодаря нашему морскому экспорту. Это весомый украинский вклад в мировую продовольственную безопасность и стабилизацию мирового продовольственного рынка", – сказал он.
Президент Украины отметил, что если бы не эта инициатива, то сейчас "происходили бы процессы политического и социального хаоса в некоторых странах Африки и Азии, был бы в целом значительно более острый кризис стоимости жизни, которую испытывали разные народы в прошлом году".
"Но если бы наша инициатива работала на полную мощность, если бы Россия не пыталась ее затормозить, мы смогли бы отправить на экспорт больше продовольственной продукции. То есть гарантий продовольственной безопасности в мире было бы ощутимо больше. Наши партнеры точно знают, какие сознательные действия России подрывают продовольственную безопасность. Работаем над тем, чтобы все-таки дать необходимую стабильность", – объяснил Зеленский.
Он подчеркнул, что "это не только вклад в мировую безопасность".
"Наш морской продовольственный экспорт приносит пользу Украине. Около миллиона украинцев работают в отраслях, связанных с аграрным производством. И для них тот факт, что мы разблокировали морской экспорт в прошлом году, – это гарантия личной и семейной социальной безопасности", – считает Зеленский.
Экспорт украинского продовольствия он обсуждал 22 февраля в телефонном разговоре с президентом Пакистана Арифом Алви.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 21,4 млн тонн зерна.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия из-за затягивания Россией работы "зернового коридора". Об этом говорится в совместном заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о препятствовании судоходству в Черном море со стороны России от 15 февраля 2023 года.
Переговоры о продлении безопасного экспорта из Украины через Черное море запланированы на конец февраля. Об этом заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил 17 февраля в Киеве.