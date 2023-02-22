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Зеленский поговорил с президентом Пакистана. Отдельно обсуждался "зерновой коридор"

Зеленский поговорил с президентом Пакистана в том числе об украинской "зерновой инициативе"
Зеленский поговорил с президентом Пакистана в том числе об украинской "зерновой инициативе"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Пакистана Арифом Алви. Об этом украинский лидер 22 февраля сообщил в Telegram.

"Отметили важность принципов территориальной целостности и суверенитета государств, уважения Устава ООН", – отметил глава Украинского государства.

Сообщается, что в ходе беседы отдельное внимание было уделено украинской "зерновой инициативе".

"Наше государство готово и дальше выступать гарантом продовольственной безопасности мира", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 21,4 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия из-за затягивания Россией работы "зернового коридора". Об этом говорится в совместном заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о препятствовании судоходству в Черном море со стороны России от 15 февраля 2023 года.

Переговоры о продлении безопасного экспорта из Украины через Черное море запланированы на конец февраля. Об этом заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил 17 февраля в Киеве.

Теги: Украина, Пакистан, экспорт, Владимир Зеленский, безопасность, суверенитет, зерно, зерновой коридор
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