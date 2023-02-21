Из-за блокирования Россией портов Украина теряет сотни миллионов долларов – Центр транспортных стратегий

"До начала полномасштабного вторжения морской транспорт играл ключевую роль в экспортной логистике Украины – более половины грузов шло через порты. В прошлом году по сравнению с 2021-м объемы экспорта уменьшились на 61,4%. Да, это лучше, чем ничего, ведь без "зерновой инициативы" 25 млн тонн урожая 2021–2022 годов и урожай в этом году были бы испорчены, поскольку порты Дуная и западные переходы не в состоянии обработать такое количество груза", – говорится в статье.

В то же время, отмечает ЦТС, РФ, несмотря на санкции, введенные западными странами, нарастила перевалку грузов в портах Азово-Черноморского бассейна на 2,7%.

"Россия экспортировала 33 млн тонн своего зерна и сейчас рапортует о рекордном росте экспорта муки. Экспорт российской нефти только в январе 2023 года вырос на 25% – это плюс 250 тыс. тонн к январю прошлого года. Ключевые потребители – Греция, Испания, Нидерланды и Словения. Другими словами, пока на территории Украины идет полномасштабная война, страна-агрессор продолжает зарабатывать, укреплять свою экономику и таким образом дальше финансировать войну против Украины. Такая ситуация не выглядит справедливой", – пишет издание.