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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за блокирования Россией портов Украина теряет сотни миллионов долларов – Центр транспортных стратегий

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В 2022 году объемы украинского экспорта уменьшились на 61,4%, подсчитали в ЦТС
В 2022 году объемы украинского экспорта уменьшились на 61,4%, подсчитали в ЦТС
Фото: depositphotos.com (архив)

Из-за блокирования морских торговых путей Украина ежемесячно теряет сотни миллионов долларов, говорится в материале Центра транспортных стратегий, опубликованном 20 февраля.

"До начала полномасштабного вторжения морской транспорт играл ключевую роль в экспортной логистике Украины – более половины грузов шло через порты. В прошлом году по сравнению с 2021-м объемы экспорта уменьшились на 61,4%. Да, это лучше, чем ничего, ведь без "зерновой инициативы" 25 млн тонн урожая 2021–2022 годов и урожай в этом году были бы испорчены, поскольку порты Дуная и западные переходы не в состоянии обработать такое количество груза", – говорится в статье.

В то же время, отмечает ЦТС, РФ, несмотря на санкции, введенные западными странами, нарастила перевалку грузов в портах Азово-Черноморского бассейна на 2,7%.

"Россия экспортировала 33 млн тонн своего зерна и сейчас рапортует о рекордном росте экспорта муки. Экспорт российской нефти только в январе 2023 года вырос на 25% – это  плюс 250 тыс. тонн к январю прошлого года. Ключевые потребители – Греция, Испания, Нидерланды и Словения. Другими словами, пока на территории Украины идет полномасштабная война, страна-агрессор продолжает зарабатывать, укреплять свою экономику и таким образом дальше финансировать войну против Украины. Такая ситуация не выглядит справедливой", – пишет издание.

Контекст:

Вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины. Они отмечали, что Россия сознательно усложняет работу "зернового коридора", тогда как российские корабли свободно передвигаются и не подвергаются проверкам, что дает агрессору возможность доставлять по морю в том числе военные грузы.

Теги: Россия, Украина, экономика, экспорт, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, зерновой коридор
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