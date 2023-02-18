Санкции против российского металла в ЕС должны действовать сейчас, а не через полтора года – Каленков

Решения вопроса о ввозе в ЕС российского металла из третьих стран до сих пор нет Фото: depositphotos.com

"На сегодняшний день металлургические санкции ЕС против россиян действуют, но не в полной мере. Проблема в том, что Евросоюз сделал множество исключений. К примеру, чугун и руда вообще не попали под санкции. А введение санкций по заготовке и слябам отсрочили до 2024 года. Это очень долго – ждать еще полтора года, мы должны сделать все, чтобы реально заместить российскую сталь на украинскую, и в ближайшей перспективе. Если этот план сработает, это будет настоящий прорыв украинской экономики и болезненный удар по экономике страны-агрессора", – отметил Каленков.

Он объяснил, что многие европейские металлурги привыкли покупать российскую стальную заготовку и изготавливать из нее более сложную продукцию, поэтому они настаивали на том, что есть большие риски падения производства в ЕС. Но эти опасения надуманные, считает Каленков. Кроме того, до сих пор нет решения вопроса о ввозе в ЕС российского металла из третьих стран.

"ЕС формально ввел ограничения на поставки российской продукции из третьих стран с сентября 2023 года. Но до этого времени нет понимания, как это будет работать. Ведь сейчас, когда россияне завозят заготовку на свои дочерние предприятия в Европе для переработки, она уже считается европейской продукцией", – подчеркнул Каленков.