Санкции против российского металла в ЕС должны действовать сейчас, а не через полтора года – Каленков

"На сегодняшний день металлургические санкции ЕС против россиян действуют, но не в полной мере. Проблема в том, что Евросоюз сделал множество исключений. К примеру, чугун и руда вообще не попали под санкции. А введение санкций по заготовке и слябам отсрочили до 2024 года. Это очень долго – ждать еще полтора года, мы должны сделать все, чтобы реально заместить российскую сталь на украинскую, и в ближайшей перспективе. Если этот план сработает, это будет настоящий прорыв украинской экономики и болезненный удар по экономике страны-агрессора", – отметил Каленков.
Он объяснил, что многие европейские металлурги привыкли покупать российскую стальную заготовку и изготавливать из нее более сложную продукцию, поэтому они настаивали на том, что есть большие риски падения производства в ЕС. Но эти опасения надуманные, считает Каленков. Кроме того, до сих пор нет решения вопроса о ввозе в ЕС российского металла из третьих стран.
"ЕС формально ввел ограничения на поставки российской продукции из третьих стран с сентября 2023 года. Но до этого времени нет понимания, как это будет работать. Ведь сейчас, когда россияне завозят заготовку на свои дочерние предприятия в Европе для переработки, она уже считается европейской продукцией", – подчеркнул Каленков.
Принятый осенью 2022 года восьмой пакет санкций должен был расширить установленные ранее ограничения, но введенные санкции не повлияли на экспорт российской металлопродукции, так как ограничения не коснулись чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023 года, а отдельных стальных полуфабрикатов – с 1 апреля и даже с 1 октября 2024 года.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
К годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину США и страны "Группы семи" планируют ввести новый большой пакет санкций против России.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в ноябре 2022 года заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку. Об этом писала пресс-служба министерства.