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"Мы собираемся ловить уклонистов". США и G7 планируют большой пакет санкций против РФ к 24 февраля – Нуланд

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Нуланд: Я думаю, что примерно 24 числа вы увидите большой новый пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнеров по G7
Нуланд: Я думаю, что примерно 24 числа вы увидите большой новый пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнеров по G7
Фото: ЕРА

К годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину США и страны "Группы семи" планируют ввести новый большой пакет санкций против России. Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила 16 февраля на онлайн-брифинге, расшифровку приводит сайт Госдепа.

"Я думаю, что примерно 24 числа вы увидите большой новый пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнеров по G7. Эти санкции будут углублены и расширены в определенных категориях, в которых мы были активны ранее, в частности в ограничении потока технологий в российскую оборонную промышленность, высокотехнологичного оборудования и так далее, в санкциях против тех лиц, которые непосредственно участвуют в ведении этой войны и ее поддержке", – сказала она. 

Также меры будут направлены на уклонение от санкций, сообщила Нуланд. 

"Мы видим, что россияне действуют довольно хитро – от импорта ноутбуков и холодильников через третьи страны, включая иногда наши собственные страны, которые они затем перерабатывают на чипы и другие вещи, идущие в их военную машину. Мы собираемся ловить этих уклонистов как на нашем пространстве, так и в третьих странах", – добавила она. 

Кроме того, по словам Нуланд, планируется расширение банковских санкций и мер экспортного контроля. Последнее позволит охватить "большую часть незаконной торговли", сказала она. 

"Особенно мы нацелены на проблемные области и страны, которые помогают России обходить санкции. Мы публично говорили о нашей обеспокоенности по поводу Ирана, КНДР, Китая, но есть и другие страны, вольно или невольно используемые для уклонения от санкций.  И следующий раунд пакетов как от нас, так и от наших партнеров по G7 будет очень, очень пристально сосредоточен на этом", – подчеркнула дипломат. 

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против Путина и высших госчиновников РФ.

Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.

В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, КНДР, санкции, Виктория Нуланд, промышленность, технологии, война России против Украины, ограничения
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