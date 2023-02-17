"Мы собираемся ловить уклонистов". США и G7 планируют большой пакет санкций против РФ к 24 февраля – Нуланд

Нуланд: Я думаю, что примерно 24 числа вы увидите большой новый пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнеров по G7 Фото: ЕРА

"Я думаю, что примерно 24 числа вы увидите большой новый пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнеров по G7. Эти санкции будут углублены и расширены в определенных категориях, в которых мы были активны ранее, в частности в ограничении потока технологий в российскую оборонную промышленность, высокотехнологичного оборудования и так далее, в санкциях против тех лиц, которые непосредственно участвуют в ведении этой войны и ее поддержке", – сказала она.

Также меры будут направлены на уклонение от санкций, сообщила Нуланд.

"Мы видим, что россияне действуют довольно хитро – от импорта ноутбуков и холодильников через третьи страны, включая иногда наши собственные страны, которые они затем перерабатывают на чипы и другие вещи, идущие в их военную машину. Мы собираемся ловить этих уклонистов как на нашем пространстве, так и в третьих странах", – добавила она.

Кроме того, по словам Нуланд, планируется расширение банковских санкций и мер экспортного контроля. Последнее позволит охватить "большую часть незаконной торговли", сказала она.

"Особенно мы нацелены на проблемные области и страны, которые помогают России обходить санкции. Мы публично говорили о нашей обеспокоенности по поводу Ирана, КНДР, Китая, но есть и другие страны, вольно или невольно используемые для уклонения от санкций. И следующий раунд пакетов как от нас, так и от наших партнеров по G7 будет очень, очень пристально сосредоточен на этом", – подчеркнула дипломат.