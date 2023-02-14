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Украина может нарастить экспорт металлургической продукции в ЕС на $74 млн ежемесячно – эксперт

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Европейские производители будут покупать российскую продукцию до тех пор, пока будет существовать такая легальная возможность, отметил директор GMK Center Станислав Зинченко
Европейские производители будут покупать российскую продукцию до тех пор, пока будет существовать такая легальная возможность, отметил директор GMK Center Станислав Зинченко
Фото: depositphotos.com

За счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции горно-металлургического комплекса на $74 млн ежемесячно – с учетом тех объемов железной руды и чугуна, которые поставлялись российскими компаниями на рынок ЕС в прошлом году, и производственных мощностей, оставшихся на подконтрольной Украине территории. Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко на открытых слушаниях комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития на тему "Замещение украинскими товарами импорта из РФ и Республики Беларусь в Украине, ЕС и мире", пишет GMK Center.

"Максимально возможный потенциал наращивания экспорта железной руды и чугуна, по нашим расчетам, составляет $230 млн ежемесячно – это при условии, что оставшиеся на подконтрольной территории металлургические предприятия смогут возобновить производство до довоенных уровней", – пояснил Зинченко.

Он подчеркнул, что для увеличения экспорта металлургической продукции необходимо решить несколько вопросов, среди которых важнейшие – разблокирование украинских морских портов для металлургической продукции, а также увеличение пропускной способности пограничных железнодорожных переходов с ЕС.

"Номинальная пропускная способность составляет 3400 вагонов, а реальная, по нашим расчетам – всего 1800 вагонов. До двух недель могут простаивать вагоны в очереди на границах. "Укрзалізниця" пытается решать проблему за счет ограничений – так называемых конвенций по перевозке горно-металлургических грузов. В результате предприятия упускают экспортные возможности", – отметил эксперт.

Зинченко подчеркнул, что нужно усиливать дипломатические усилия, направленные на вытеснение российской продукции с европейского рынка. За 10 месяцев прошлого года Россия экспортировала в ЕС 2,4 млн т железной руды и 1 млн т чугуна, на сумму почти $1 млрд.

"Европейские производители будут покупать российскую продукцию до тех пор, пока будет существовать такая легальная возможность. Покупать российское сейчас выгодно, потому что российские металлурги предлагают дисконты (от 10% до 30% мировых цен)", – подчеркнул директор GMK Center.

Контекст:

Принятый осенью 2022 года восьмой пакет санкций должен был расширить установленные ранее ограничения, но введенные санкции не повлияли на экспорт российской металлопродукции, так как ограничения не коснулись чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023 года, а отдельных стальных полуфабрикатов – с 1 апреля и даже с 1 октября 2024 года.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в ноябре 2022 года заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку. Об этом писала пресс-служба министерства.

Теги: Россия, Украина, экономика, экспорт, металлургия, сталь, Европа, Станислав Зинченко, ЕС
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