Украина может нарастить экспорт металлургической продукции в ЕС на $74 млн ежемесячно – эксперт

Европейские производители будут покупать российскую продукцию до тех пор, пока будет существовать такая легальная возможность, отметил директор GMK Center Станислав Зинченко Фото: depositphotos.com

"Максимально возможный потенциал наращивания экспорта железной руды и чугуна, по нашим расчетам, составляет $230 млн ежемесячно – это при условии, что оставшиеся на подконтрольной территории металлургические предприятия смогут возобновить производство до довоенных уровней", – пояснил Зинченко.

Он подчеркнул, что для увеличения экспорта металлургической продукции необходимо решить несколько вопросов, среди которых важнейшие – разблокирование украинских морских портов для металлургической продукции, а также увеличение пропускной способности пограничных железнодорожных переходов с ЕС.

"Номинальная пропускная способность составляет 3400 вагонов, а реальная, по нашим расчетам – всего 1800 вагонов. До двух недель могут простаивать вагоны в очереди на границах. "Укрзалізниця" пытается решать проблему за счет ограничений – так называемых конвенций по перевозке горно-металлургических грузов. В результате предприятия упускают экспортные возможности", – отметил эксперт.

Зинченко подчеркнул, что нужно усиливать дипломатические усилия, направленные на вытеснение российской продукции с европейского рынка. За 10 месяцев прошлого года Россия экспортировала в ЕС 2,4 млн т железной руды и 1 млн т чугуна, на сумму почти $1 млрд.

"Европейские производители будут покупать российскую продукцию до тех пор, пока будет существовать такая легальная возможность. Покупать российское сейчас выгодно, потому что российские металлурги предлагают дисконты (от 10% до 30% мировых цен)", – подчеркнул директор GMK Center.