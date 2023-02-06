"Укрметаллургпром" о необходимости разблокировать порты для металлопродукции: Это создаст огромный толчок всей экономике

Он отметил, что часть заводов Украина потеряла, стоимость логистики выросла в четыре-пять раз, а сами предприятия загружены на 15% или меньше, некоторые простаивают.
"Если бы меня попросили выделить одну меру, которая могла бы спасти отрасль – это разблокировка морских портов. Поэтому правильно об этом заявлять на международной арене: речь идет об экономической выживаемости и нас, и партнеров, с которыми мы работаем. Но еще это вопрос для всей отрасли", – заявил Каленков.
Если Украина сможет разблокировать вывоз металлопродукции через порты, это принесет дополнительно около $8 млрд в бюджет, добавил он.
"Но кроме того, продажа товара на эти 8 миллиардов долларов – это загрузка железной дороги, загрузка портов, уплата десятков миллиардов гривен налогов, и т. д. То есть, по мультипликационному эффекту это создаст огромный толчок всей экономике! Поэтому в этом году, я думаю, важнейшая задача нашего внешнеэкономического блока – убедить наших партнеров, что экспорт других гражданских грузов, кроме аграрки, – это такой же важный гуманитарный вопрос и для Украины, и для всего мира. Поэтому очень большая надежда, что все-таки в этом направлении будут подвижки", – сказал президент "Укрметаллургпрома".
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
По данным Мининфраструктуры Украины, с 1 августа по 20 декабря 2022 года более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано в более чем 40 государств мира.
О намерениях Украины развивать сделку, предусматривающую экспорт зерна, и добавить сталь в перечень товаров, экспортируемых морскими путями, заявляла в январе первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.