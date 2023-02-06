"Укрметаллургпром" о необходимости разблокировать порты для металлопродукции: Это создаст огромный толчок всей экономике

Если Украина сможет разблокировать вывоз металлопродукции через порты, это принесет дополнительно около $8 млрд в бюджет, отметили в "Укрметаллургпроме" Фото: depositphotos.com

Он отметил, что часть заводов Украина потеряла, стоимость логистики выросла в четыре-пять раз, а сами предприятия загружены на 15% или меньше, некоторые простаивают.

"Если бы меня попросили выделить одну меру, которая могла бы спасти отрасль – это разблокировка морских портов. Поэтому правильно об этом заявлять на международной арене: речь идет об экономической выживаемости и нас, и партнеров, с которыми мы работаем. Но еще это вопрос для всей отрасли", – заявил Каленков.

Если Украина сможет разблокировать вывоз металлопродукции через порты, это принесет дополнительно около $8 млрд в бюджет, добавил он.

"Но кроме того, продажа товара на эти 8 миллиардов долларов – это загрузка железной дороги, загрузка портов, уплата десятков миллиардов гривен налогов, и т. д. То есть, по мультипликационному эффекту это создаст огромный толчок всей экономике! Поэтому в этом году, я думаю, важнейшая задача нашего внешнеэкономического блока – убедить наших партнеров, что экспорт других гражданских грузов, кроме аграрки, – это такой же важный гуманитарный вопрос и для Украины, и для всего мира. Поэтому очень большая надежда, что все-таки в этом направлении будут подвижки", – сказал президент "Укрметаллургпрома".