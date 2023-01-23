Разблокирование экспорта украинской металлургической продукции через порты станет одной из важнейших экономических и дипломатических побед – эксперт

"Украина стремится расширить экспортное соглашение, добавив металлопродукцию в номенклатуру грузов, отправляемых через морские порты. Это обнадеживающий сигнал как для горно-металлургической отрасли, так и всей украинской экономики. Если нашим переговорщикам, наконец, удастся дожать международных партнеров и возобновить морской экспорт продукции ГМК, это станет одной из важнейших побед Украины на экономическо-дипломатическом фронте", – написал он.

Каленков, ссылаясь на анализ данных за последние 20–25 лет, сообщил, что в некоторые годы продукция горно-металлургического комплекса составляла до 50% всего украинского экспорта, а в 2021 году "внешняя торговля железорудным сырьем и металлопродукцией обеспечила более трети валютных поступлений в Украину ($22 млрд) и была сопоставима с экспортом аграрной продукции".

"ГМК как никакая другая отрасль экономики пострадал от российской агрессии. Мы временно потеряли контроль над рядом мощных предприятий после оккупации части Донбасса в 2014–2015 годах, а в ходе полномасштабного вторжения в прошлом году россияне разбомбили и захватили металлургические гиганты "Азовсталь" и комбинат имени Ильича в Мариуполе, выплавившие 40% всей украинской стали за 2021 год. С марта прошлого года предприятия ГМК на подконтрольной территории работали и продолжают работать в убыток, доходов хватает только на частичное покрытие переменных расходов. Загруженность металлургических заводов в среднем упала на 85%, горнорудных предприятий – на 75–80%. Как результат, за 2022 год произведено всего 6,3 млн тонн стали, или 30% от показателя за 2021 год, и это с учетом мирных первых двух месяцев", – продолжил он.

По информации эксперта, в 2022 году себестоимость украинской металлургической продукции увеличилась в четыре-пять раз. Кроме того, отрасль зависит от работы заводов, покупающих метал в Европе, – это единственный рынок, который доступен производителям в условиях блокирования портов, пишет он.

"Украинский ГМК больше всех среди секторов экономики зависит от экспортных возможностей – на внешних рынках мы реализовывали половину продукции горнодобывающей промышленности и около 80% металла. Подавляющая часть экспорта, а именно 70%, отправлялась через морские порты. Увеличение морского экспорта ГМК в результате разблокирования портов, по предварительным и достаточно осторожным оценкам, позволит возобновить загрузку металлургических предприятий с нынешних 15% в среднем до по крайней мере 35–45%", – заявил Каленков.

По подсчетам GMK Center, в нынешних ценовых условиях Украина ежемесячно недополучает $420 млн из-за невозможности отправлять железорудное сырье, чугун, полуфабрикаты и готовую металлопродукцию морем.

"В годовом исчислении это дополнительно более $5 млрд, поступление которых в Украину будет способствовать укреплению гривни и замедлению роста потребительских цен, а также укреплению нашей обороноспособности. Важен и социальный фактор – возобновление производства позволит вернуть на предприятия освободившихся или ушедших в вынужденные отпуска работников из-за отсутствия работы в условиях существенно сниженного производства. Кстати, большинство из временно незанятых металлургов и горняков продолжают получать от предприятий зарплаты и другие социальные выплаты частично или в полном объеме. Значительно увеличится загрузка и в смежных отраслях, в том числе в портах и "Укрзалізниці". Такой же положительный мультипликативный эффект ожидается в пополнении бюджета и росте украинского ВВП. Логика проста: больше экспортируем, значит, больше добываем и выплавляем, больше перегружаем и перевозим, соответственно, государственный и местный бюджеты получают больше налогов и сборов", – рассказал эксперт.

Он считает, что разблокирование экспорта будет иметь также стратегические последствия – "расширение присутствия украинской металлопродукции и железорудного сырья на мировых рынках позволит подвинуть россиян, уменьшить их доходы и ослабить российскую экономику, которая, очевидно, уже полностью переведена на военные рельсы".