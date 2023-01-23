ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Разблокирование экспорта украинской металлургической продукции через порты станет одной из важнейших экономических и дипломатических побед – эксперт

Александр Каленков: Расширение присутствия украинской металлопродукции и железорудного сырья на мировых рынках позволит подвинуть россиян, уменьшить их доходы и ослабить российскую экономику
Александр Каленков: Расширение присутствия украинской металлопродукции и железорудного сырья на мировых рынках позволит подвинуть россиян, уменьшить их доходы и ослабить российскую экономику
Фото: Александр Каленков / Facebook

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков называет обнадеживающим сигналом намерение Украины разблокировать экспорт металла через порты. Об этом он написал в своей колонке для GMK Центра, вышедшей 23 января.

"Украина стремится расширить экспортное соглашение, добавив металлопродукцию в номенклатуру грузов, отправляемых через морские порты. Это обнадеживающий сигнал как для горно-металлургической отрасли, так и всей украинской экономики. Если нашим переговорщикам, наконец, удастся дожать международных партнеров и возобновить морской экспорт продукции ГМК, это станет одной из важнейших побед Украины на экономическо-дипломатическом фронте", – написал он. 

Каленков, ссылаясь на анализ данных за последние 20–25 лет, сообщил, что в некоторые годы продукция горно-металлургического комплекса составляла до 50% всего украинского экспорта, а в 2021 году "внешняя торговля железорудным сырьем и металлопродукцией обеспечила более трети валютных поступлений в Украину ($22 млрд) и была сопоставима с экспортом аграрной продукции". 

"ГМК как никакая другая отрасль экономики пострадал от российской агрессии. Мы временно потеряли контроль над рядом мощных предприятий после оккупации части Донбасса в 2014–2015 годах, а в ходе полномасштабного вторжения в прошлом году россияне разбомбили и захватили металлургические гиганты "Азовсталь" и комбинат имени Ильича в Мариуполе, выплавившие 40% всей украинской стали за 2021 год. С марта прошлого года предприятия ГМК на подконтрольной территории работали и продолжают работать в убыток, доходов хватает только на частичное покрытие переменных расходов. Загруженность металлургических заводов в среднем упала на 85%, горнорудных предприятий – на 75–80%. Как результат, за 2022 год произведено всего 6,3 млн тонн стали, или 30% от показателя за 2021 год, и это с учетом мирных первых двух месяцев", – продолжил он. 

По информации эксперта, в 2022 году себестоимость украинской металлургической продукции увеличилась в четыре-пять раз. Кроме того, отрасль зависит от работы заводов, покупающих метал в Европе, – это единственный рынок, который доступен производителям в условиях блокирования портов, пишет он. 

"Украинский ГМК больше всех среди секторов экономики зависит от экспортных возможностей – на внешних рынках мы реализовывали половину продукции горнодобывающей промышленности и около 80% металла. Подавляющая часть экспорта, а именно 70%, отправлялась через морские порты. Увеличение морского экспорта ГМК в результате разблокирования портов, по предварительным и достаточно осторожным оценкам, позволит возобновить загрузку металлургических предприятий с нынешних 15% в среднем до по крайней мере 35–45%", – заявил Каленков. 

По подсчетам GMK Center, в нынешних ценовых условиях Украина ежемесячно недополучает $420 млн из-за невозможности отправлять железорудное сырье, чугун, полуфабрикаты и готовую металлопродукцию морем. 

"В годовом исчислении это дополнительно более $5 млрд, поступление которых в Украину будет способствовать укреплению гривни и замедлению роста потребительских цен, а также укреплению нашей обороноспособности. Важен и социальный фактор – возобновление производства позволит вернуть на предприятия освободившихся или ушедших в вынужденные отпуска работников из-за отсутствия работы в условиях существенно сниженного производства. Кстати, большинство из временно незанятых металлургов и горняков продолжают получать от предприятий зарплаты и другие социальные выплаты частично или в полном объеме. Значительно увеличится загрузка и в смежных отраслях, в том числе в портах и "Укрзалізниці". Такой же положительный мультипликативный эффект ожидается в пополнении бюджета и росте украинского ВВП. Логика проста: больше экспортируем, значит, больше добываем и выплавляем, больше перегружаем и перевозим, соответственно, государственный и местный бюджеты получают больше налогов и сборов", – рассказал эксперт. 

Он считает, что разблокирование экспорта будет иметь также стратегические последствия – "расширение присутствия украинской металлопродукции и железорудного сырья на мировых рынках позволит подвинуть россиян, уменьшить их доходы и ослабить российскую экономику, которая, очевидно, уже полностью переведена на военные рельсы". 

Контекст:

О намерениях Украины развивать сделку, предусматривающую экспорт зерна, и добавить сталь в перечень товаров, экспортируемых морскими путями, заявляла в январе первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: экспорт, металлургия, сталь, Укрметаллургпром, Александр Каленков, Юлия Свириденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица
Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица
21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось
21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (39164)
2
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление (37601)
3
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (28984)
4
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (27318)
5
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией (26432)
6
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (25635)
7
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (19986)
8
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (19846)
 
 
 
 