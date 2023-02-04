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Украина за год потеряла 11 позиций в мировом рейтинге выплавки стали

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По итогам 2022-го мировое производство стали сократилось на 4,3% по сравнению с 2021 годом
По итогам 2022-го мировое производство стали сократилось на 4,3% по сравнению с 2021 годом
Фото: gmk.center

По итогам 2022 года Украина опустилась на 25-е место в глобальном рейтинге 64 стран – производителей стали. Об этом свидетельствуют данные World Steel Association. В 2021 году страна занимала 14-е место.

За год украинские металлурги сократили выпуск стали на 70,7% по сравнению с 2021-м – до 6,26 млн т.

По итогам 2022-го мировое производство стали сократилось на 4,3% по сравнению с 2021 годом – до 1,831 млрд т, отмечает профильный портал GMK Center. В первую пятерку стран-производителей по итогам прошлого года, по версии World Steel, вошли Китай (1,013 млрд т), Индия (124,7 млн т), Япония (89,2 млн т), США (80,7 млн т) и Россия (71,5 млн т).

Контекст:

Замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство будет пытаться разблокировать морские порты и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

В то же время директора трех морских портов – Пивденный, ТИС-Уголь и ТИС-Руда – призвали президента Украины Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, так как одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять до 200 таких кораблей в год.

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Предприятия не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, пытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины.

Теги: экономика, экспорт, металлургия, торговля, продажа
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