Украина за год потеряла 11 позиций в мировом рейтинге выплавки стали

По итогам 2022-го мировое производство стали сократилось на 4,3% по сравнению с 2021 годом Фото: gmk.center

За год украинские металлурги сократили выпуск стали на 70,7% по сравнению с 2021-м – до 6,26 млн т.

По итогам 2022-го мировое производство стали сократилось на 4,3% по сравнению с 2021 годом – до 1,831 млрд т, отмечает профильный портал GMK Center. В первую пятерку стран-производителей по итогам прошлого года, по версии World Steel, вошли Китай (1,013 млрд т), Индия (124,7 млн т), Япония (89,2 млн т), США (80,7 млн т) и Россия (71,5 млн т).