Федерация металлургов: Если мы сейчас разблокируем порты, то только ГМК даст примерно $8 млрд в год

Расходы на перевозку для металлургических компаний выросли в четыре-пять раз Фото: depositphotos.com

"Экспорт – это валютная выручка для страны, которая держит нашу экономику. Если мы сейчас, например, разблокируем порты, то только ГМК (горно-металлургический комплекс. – "ГОРДОН") по году даст примерно $8 млрд плюсом. И это для страны – самое главное", – сказала Колесникова.

Она напомнила, что расходы на перевозку для металлургических компаний выросли в четыре-пять раз и ряд компаний уже желают занять позиции, которые теряет Украина.

"ГМК до войны – это одна из крупнейших отраслей Украины. Она как раз обеспечивала украинской экономике приток валюты. Поэтому вопрос разблокирования портов – один из самых главных на сегодняшний день. И мы готовы, конечно, помогать в решении, вместе с государством сделать все, чтобы это наконец-то стало возможно", – заявила глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины.