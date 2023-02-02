Федерация металлургов: Если мы сейчас разблокируем порты, то только ГМК даст примерно $8 млрд в год

"Экспорт – это валютная выручка для страны, которая держит нашу экономику. Если мы сейчас, например, разблокируем порты, то только ГМК (горно-металлургический комплекс. – "ГОРДОН") по году даст примерно $8 млрд плюсом. И это для страны – самое главное", – сказала Колесникова.
Она напомнила, что расходы на перевозку для металлургических компаний выросли в четыре-пять раз и ряд компаний уже желают занять позиции, которые теряет Украина.
"ГМК до войны – это одна из крупнейших отраслей Украины. Она как раз обеспечивала украинской экономике приток валюты. Поэтому вопрос разблокирования портов – один из самых главных на сегодняшний день. И мы готовы, конечно, помогать в решении, вместе с государством сделать все, чтобы это наконец-то стало возможно", – заявила глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
По данным Мининфраструктуры Украины, с 1 августа по 20 декабря 2022 года более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано в более чем 40 государств мира.
О намерениях Украины развивать сделку, предусматривающую экспорт зерна, и добавить сталь в перечень товаров, экспортируемых морскими путями, заявляла в январе первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.