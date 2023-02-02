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Госбюджет Украины в январе выполнен с меньшим дефицитом, чем ожидалось. Его перекрывает помощь Запада – Минфин

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Госбюджет за январь выполнен с дефицитом в сумме 72,3 млрд грн, без учета полученного макрофина от ЕС
Госбюджет за январь выполнен с дефицитом в сумме 72,3 млрд грн, без учета полученного макрофина от ЕС
Фото: depositphotos.com

Украина благодаря международной финансовой помощи смогла привлечь в январе больше денег, чем потратила. Об этом сообщило Министерство финансов 2 февраля.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за прошедший месяц в общий фонд государственного бюджета поступило 104,4 млрд грн, из которых около трети, 36,6 млрд грн, составила грантовая помощь от западных партнеров.

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в январе 2023 года составили 32,4 млрд гривен.

Кассовые расходы государственного бюджета составили 193,7 млрд грн, в том числе по общему фонду – 183,6 млрд грн.

"За январь 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 72,3 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 78,9 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь 2023 года дефицита в сумме 158,6 млрд грн", – говорится в сообщении. 

Платежи по погашению государственного долга за январь 2023 года составили 12,8 млрд грн, платежи по обслуживанию – 0,6 млрд грн.

Однако, как отмечается в сообщении, в бюджет поступили также средства от размещения облигаций внутреннего государственного займа – 41,4 млрд грн, а из внешних источников – 118,7 млрд грн (€3 млрд евро) макрофинансовой помощи Евросоюза.

Контекст:

В сентябре 2022 года глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявлял, что дефицит бюджета более чем в 30 раз больше, чем аналогичные показатели предыдущего года. В то же время благодаря поступлению значительной грантовой помощи удается его сбалансировать, отмечал он.

Государственный бюджет за 2022 год был выполнен с дефицитом 911,1 млрд грн, в том числе общий фонд – 909,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов Украины 3 января 2023 года.

Финансовая помощь Украине от стран, входящих в "Большую семерку", позволит покрыть большую часть дефицита бюджета в 2023 году, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Теги: госбюджет, экономика, бюджет, Министерство финансов, Пенсионный фонд, государственный долг, деньги, финансовая помощь, финансы, Евросоюз, макрофинансовая помощь, Минфин
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