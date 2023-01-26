Экономика Украины сократилась более чем на 35% из-за российской агрессии – отчет ООН

В докладе говорится, что в 2022 году экономика Украины сократилась более чем на 35% из-за вторжения РФ. Имеются массовые разрушения физической инфраструктуры, в том числе железной дороги и других путей связи с соседними странами, дорожных сетей и мостов.

Также на экономику повлияло нарушение производственно-торговой деятельности, большие потери в рабочей силе в связи с миграцией или призывом на военную службу, перемещение населения, указывается в документе.

Удары по энергетической инфраструктуре нанесли серьезный ущерб снабжению электроэнергией и теплом, препятствуя возвращению людей, спасающихся от конфликта. Блокада портов и повреждение сталелитейных заводов подрывает экспортный потенциал, говорится в отчете.

Доходы бюджета резко сократились по мере роста расходов на поддержку населения и удовлетворения военных нужд, в результате чего наблюдается большой бюджетный дефицит.

При этом отмечается сильная финансовая поддержка Украины. Помощь, предоставленная Европейским союзом, США, МВФ, Всемирным банком и другими донорами, покрыла почти половину общих потребностей в 2022 году.

Прямое денежное финансирование Национальным банком Украины покрывает около трети общих потребностей в государственных расходах. Это привело к истощению валютных резервов, вынуждающему Украину девальвировать местную валюту, которая была привязаны к доллару в начале конфликта, говорится в документе.

Восстановление после конфликта потребует огромных ресурсов, которые оцениваются в €350–500 млрд. Прогноз украинской экономики в 2023 году и на 2024 год очень неопределенный и будет зависеть от многих факторов, включая прекращение боевых действий и начало восстановительных работ, отмечается в отчете.