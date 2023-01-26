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Экономика Украины сократилась более чем на 35% из-за российской агрессии – отчет ООН

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В ООН оценили влияние войны на экономику Украины
В ООН оценили влияние войны на экономику Украины
Фото: pixabay.com

Ежемесячный дефицит бюджета Украины, страдающей от полномасштабного российского вторжения, оценивается в $5 млрд. Об этом говорится в отчете "Мировое экономическое состояние и перспективы 2023 года" от ООН.

В докладе говорится, что в 2022 году экономика Украины сократилась более чем на 35% из-за вторжения РФ. Имеются массовые разрушения физической инфраструктуры, в том числе железной дороги и других путей связи с соседними странами, дорожных сетей и мостов.

Также на экономику повлияло нарушение производственно-торговой деятельности, большие потери в рабочей силе в связи с миграцией или призывом на военную службу, перемещение населения, указывается в документе.

Удары по энергетической инфраструктуре нанесли серьезный ущерб снабжению электроэнергией и теплом, препятствуя возвращению людей, спасающихся от конфликта. Блокада портов и повреждение сталелитейных заводов подрывает экспортный потенциал, говорится в отчете.

Доходы бюджета резко сократились по мере роста расходов на поддержку населения и удовлетворения военных нужд, в результате чего наблюдается большой бюджетный дефицит.

При этом отмечается сильная финансовая поддержка Украины. Помощь, предоставленная Европейским союзом, США, МВФ, Всемирным банком и другими донорами, покрыла почти половину общих потребностей в 2022 году.

Прямое денежное финансирование Национальным банком Украины покрывает около трети общих потребностей в государственных расходах. Это привело к истощению валютных резервов, вынуждающему Украину девальвировать местную валюту, которая была привязаны к доллару в начале конфликта, говорится в документе.

Восстановление после конфликта потребует огромных ресурсов, которые оцениваются в €350–500 млрд. Прогноз украинской экономики в 2023 году и на 2024 год очень неопределенный и будет зависеть от многих факторов, включая прекращение боевых действий и начало восстановительных работ, отмечается в отчете.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал, что экономика Украины по итогам года сократится на треть.

Руководители НБУ 8 декабря также сообщили, что российский энерготеррор ухудшил их оценку снижения ВВП в этом году, писала "Экономическая правда"

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Теги: Украина, ООН, госбюджет, экономика, российская агрессия, война России против Украины
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