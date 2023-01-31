Разблокировка морских портов для экспорта металла даст Украине $8 млрд и сдержит рост цен – СМИ

Издание указывает, что ГМК больше других отраслей украинской экономики зависит от экспортных возможностей, на внешних рынках Украина реализовывала около 60% горнодобывающей продукции и 80% металла. Около 70% продукции металлургии отправляли за границу через морские порты. Теперь такой возможности нет, из-за чего страна теряет сотни миллионов.
"При нынешних ценовых условиях на мировых рынках Украина ежемесячно недополучает более $630 млн валютной выручки из-за невозможности экспортировать продукцию ГМК через порты. В годовом измерении идет речь о поступлении в Украину дополнительных $8 млрд валютной выручки, что будет способствовать укреплению гривны и замедлению роста потребительских цен", – пишет "Фокус".
Опрошенные изданием эксперты подчеркивают, что открытие портов для украинского металла позволит возобновить загрузку как металлургических предприятий, так и смежных отраслей, что существенно увеличит поступление налогов в бюджет.
"Представители украинских властей заявляют о стремлении открыть морской коридор и для металлургического экспорта. В частности, первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), что Украина хочет расширить экспорт стали в дополнение к важному соглашению об экспорте зерна", – отмечает издание.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
По данным Мининфраструктуры Украины, с 1 августа по 20 декабря 2022 года более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано в более чем 40 государств мира.
О намерениях Украины развивать сделку, предусматривающую экспорт зерна, и добавить сталь в перечень товаров, экспортируемых морскими путями, заявляла в январе первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.