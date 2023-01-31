Разблокировка морских портов для экспорта металла даст Украине $8 млрд и сдержит рост цен – СМИ

Опрошенные изданием "Фокус" эксперты подчеркивают, что открытие портов для украинского металла позволит возобновить загрузку как металлургических предприятий, так и смежных отраслей Фото: depositphotos.com

Издание указывает, что ГМК больше других отраслей украинской экономики зависит от экспортных возможностей, на внешних рынках Украина реализовывала около 60% горнодобывающей продукции и 80% металла. Около 70% продукции металлургии отправляли за границу через морские порты. Теперь такой возможности нет, из-за чего страна теряет сотни миллионов.

"При нынешних ценовых условиях на мировых рынках Украина ежемесячно недополучает более $630 млн валютной выручки из-за невозможности экспортировать продукцию ГМК через порты. В годовом измерении идет речь о поступлении в Украину дополнительных $8 млрд валютной выручки, что будет способствовать укреплению гривны и замедлению роста потребительских цен", – пишет "Фокус".



Опрошенные изданием эксперты подчеркивают, что открытие портов для украинского металла позволит возобновить загрузку как металлургических предприятий, так и смежных отраслей, что существенно увеличит поступление налогов в бюджет.



"Представители украинских властей заявляют о стремлении открыть морской коридор и для металлургического экспорта. В частности, первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), что Украина хочет расширить экспорт стали в дополнение к важному соглашению об экспорте зерна", – отмечает издание.