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Разблокировка морских портов для экспорта металла даст Украине $8 млрд и сдержит рост цен – СМИ

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Опрошенные изданием "Фокус" эксперты подчеркивают, что открытие портов для украинского металла позволит возобновить загрузку как металлургических предприятий, так и смежных отраслей
Опрошенные изданием "Фокус" эксперты подчеркивают, что открытие портов для украинского металла позволит возобновить загрузку как металлургических предприятий, так и смежных отраслей
Фото: depositphotos.com

Металлургический морской экспорт Украины остается на паузе с начала российского полномасштабного вторжения, из-за чего страна теряет $630 млн валютной выручки ежемесячно. Разблокировка экспорта металла через порты даст стране более $8 млрд и поможет сдержать инфляцию. Об этом пишет журнал "Фокус" в статье от 31 января.

Издание указывает, что ГМК больше других отраслей украинской экономики зависит от экспортных возможностей, на внешних рынках Украина реализовывала около 60% горнодобывающей продукции и 80% металла. Около 70% продукции металлургии отправляли за границу через морские порты. Теперь такой возможности нет, из-за чего страна теряет сотни миллионов.

"При нынешних ценовых условиях на мировых рынках Украина ежемесячно недополучает более $630 млн валютной выручки из-за невозможности экспортировать продукцию ГМК через порты. В годовом измерении идет речь о поступлении в Украину дополнительных $8 млрд валютной выручки, что будет способствовать укреплению гривны и замедлению роста потребительских цен", – пишет "Фокус".

Опрошенные изданием эксперты подчеркивают, что открытие портов для украинского металла позволит возобновить загрузку как металлургических предприятий, так и смежных отраслей, что существенно увеличит поступление налогов в бюджет.

"Представители украинских властей заявляют о стремлении открыть морской коридор и для металлургического экспорта. В частности, первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), что Украина хочет расширить экспорт стали в дополнение к важному соглашению об экспорте зерна", – отмечает издание.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

По данным Мининфраструктуры Украины, с 1 августа по 20 декабря 2022 года более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано в более чем 40 государств мира.

О намерениях Украины развивать сделку, предусматривающую экспорт зерна, и добавить сталь в перечень товаров, экспортируемых морскими путями, заявляла в январе первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: Россия, Украина, налоги, инфляция, экономика, цены, экспорт, металлургия, сталь, война России против Украины
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