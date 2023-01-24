Защитники Украины получат почти 5 тысяч полевых печей из стали "Метинвеста"

Мобильные печи, которые можно устанавливать в окопах и укрытиях, "Метинвест" начал производить еще до наступления зимы в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, отметили в компании. Печи поставляли военным на передовую, бригадам ТрО, а также жителям прифронтовых городов, где война разрушила сеть коммуникаций.

Чтобы сделать как можно больше буржуек, "Метинвест" также передает металл организациям и предприятиям-партнерам, производящим полевые печи. С начала полномасштабного вторжения "Метинвест-СМЦ" бесплатно передал более 100 тонн стальных листов, которых хватит на изготовление от 1250 до 2000 печей. Металл получили "Укртрансгаз" – оператор газохранилищ Украины, ПКФ "Образец-2000", ОО "Помощь вместе", Тернопольский военкомат, "Союз Чернобыль" (г. Тернополь), лидеры волонтерских организаций и представители воинских частей.

"Этой зимой нам пришлось столкнуться с невиданными испытаниями. Но я верю в ВСУ, а еще – в невероятную стойкость украинцев. Группа "Метинвест" с первого дня войны делает все, чтобы наша страна устояла в борьбе с врагом. Мы оказываем мощную экономическую поддержку, обеспечиваем защитников необходимым оборудованием, заботимся о людях, затронутых войной. Впереди сложный период. Однако вместе, плечом к плечу, мы сможем пройти этот путь и победить", – убежден генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.