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ОБЩЕСТВО

Переселенцы в Донецкой области получили партию обогревателей от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: Фонд Ріната Ахметова / Facebook

Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область очередную партию обогревателей для переселенцев, проживающих в общежитиях и центрах компактного проживания внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщили 21 января в Facebook Фонда.

"Приборы помогут людям сделать жизнь более комфортной в зимний период, особенно в случае резкого похолодания. Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за счет "Новой почты". Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова передадут 1000 таких устройств", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: СКМ, отопление, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова
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