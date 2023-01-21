Переселенцы в Донецкой области получили партию обогревателей от Фонда Рината Ахметова

"Приборы помогут людям сделать жизнь более комфортной в зимний период, особенно в случае резкого похолодания. Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за счет "Новой почты". Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова передадут 1000 таких устройств", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.