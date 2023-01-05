74% украинцев подготовились к возможным проблемам с отоплением этой зимой – опрос

34% украинцев утверждают, что полностью готовы к возможным проблемам с отоплением Фото: depositphotos.com

34% граждан утверждают, что полностью готовы к возможным проблемам с отоплением. Еще 40% – скорее готовы, хотя у них еще есть, что нужно доделать.

13% опрошенных сказали, что готовились к перебоям с отоплением, однако не считают себя полностью готовыми. 8% респондентов отметили, что совсем не готовы к возможным перебоям с теплоснабжением.

Еще 5% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 4-го по 27 декабря среди украинцев старше 18 лет во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Всего опрошено 995 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 10%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.