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ВОЙНА В УКРАИНЕ

74% украинцев подготовились к возможным проблемам с отоплением этой зимой – опрос

34% украинцев утверждают, что полностью готовы к возможным проблемам с отоплением
34% украинцев утверждают, что полностью готовы к возможным проблемам с отоплением
Фото: depositphotos.com

74% украинцев подготовились к возможным проблемам с отоплением этой зимой. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 4 января.

34% граждан утверждают, что полностью готовы к возможным проблемам с отоплением. Еще 40% – скорее готовы, хотя у них еще есть, что нужно доделать.

13% опрошенных сказали, что готовились к перебоям с отоплением, однако не считают себя полностью готовыми. 8% респондентов отметили, что совсем не готовы к возможным перебоям с теплоснабжением.

Еще 5% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 4-го по 27 декабря среди украинцев старше 18 лет во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Всего опрошено 995 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 10%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Согласно данным "Укрэнерго", РФ с начала осени 2022 года нанесла по Украине 11 массированных ракетных ударов и произвела 14 атак ударными беспилотниками

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдаются проблемы с водо- и теплоснабжением.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, соцопрос, отопление, украинцы, война России против Украины, КМИС, инфраструктура, теплоснабжение
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