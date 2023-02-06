"Стальной фронт" передал украинским пограничникам еще 50 дронов и зимнюю форму

"Стальной фронт" передал пограничникам 50 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo стоимостью 6 млн грн, а также 100 комплектов зимней формы, говорится в релизе.

"Разведывательные БПЛА – та техника, которой никогда не бывает слишком много. Тем более сейчас, когда враг пытается создать напряжение по всей линии фронта и на государственных границах. Эти технологические "птички" ведут незаметную разведку, не подвергая опасности операторов. Они помогают следить за передвижением личного состава, техники и тяжелого вооружения противника. Именно поэтому группа "Метинвест" снабжает украинских военных дронами", – заявили в компании.

Беспилотники, которые передали пограничникам, – в максимальной комплектации. Оборудование – с защитной сумкой, дополнительными лопастями и аккумуляторами, говорится в релизе.

Программное обеспечение таких дронов лучше защищает от спуфинг-атак (попытки обмануть GPS-приемник) и обнаружения пульта, сообщили в "Метинвесте".

"По поручению Рината Ахметова группа "Метинвест" присоединилась к "Стальному фронту". В рамках этой милитарной инициативы мы снабжаем военных всем, что может приблизить победу и поддержать наших защитников. Бойцы ГПСУ в очередной раз получают помощь от компании. В этот раз передаем средства воздушной разведки – 50 современных DJI Mavic 3 Fly More Combo. Надеемся, что они будут хорошо следить за нашими границами", – прокомментировал глава проектного офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовоз.

Представитель Госпогранслужбы Александр Себало сказал, что DJI Mavic 3 – наиболее нужная модель дронов на передовой.

"Они сейчас – глаза армии в небе. Эти устройства помогают выявлять и уничтожать врагов. А теплая форма – залог комфорта бойцов, их защита от капризов погоды. Мы благодарим "Метинвест" за высокий уровень вовлеченности в обеспечение подразделений ГПСУ и постоянную помощь с актуальными запросами", – добавил он.

В "Метинвесте" сообщили, что ранее передали пограничникам помощи на 12 млн грн. Тогда к военнослужащим ГПСУ поехали 40 дронов DJI Mavic 3 и Air 2, 20 тепловизоров, 30 мультизарядных станций EcoFlow, 30 шестикиловаттных генераторов, 300 комплектов зимней формы и термоодежды и 50 пар тактической обуви Lowa. Дополнительно пограничникам передали 100 тонн металлоконструкций на восстановление постов.

Всего с 24 февраля 2022 года "Метинвест" передал разным подразделениям сил обороны Украины более 1200 дронов.