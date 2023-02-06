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"Стальной фронт" передал украинским пограничникам еще 50 дронов и зимнюю форму

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Стоимость партии дронов, отправленных пограничникам, составляет 6 млн грн
Стоимость партии дронов, отправленных пограничникам, составляет 6 млн грн
Фото: metinvest.media

Группа "Метинвест" в рамках инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" передала подразделениям Госпогранслужбы Украины новую партию беспилотников и зимнюю форму. Об этом сообщила 6 февраля пресс-служба компании.

"Стальной фронт" передал пограничникам 50 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo стоимостью 6 млн грн, а также 100 комплектов зимней формы, говорится в релизе.

"Разведывательные БПЛА – та техника, которой никогда не бывает слишком много. Тем более сейчас, когда враг пытается создать напряжение по всей линии фронта и на государственных границах. Эти технологические "птички" ведут незаметную разведку, не подвергая опасности операторов. Они помогают следить за передвижением личного состава, техники и тяжелого вооружения противника. Именно поэтому группа "Метинвест" снабжает украинских военных дронами", – заявили в компании.

Беспилотники, которые передали пограничникам, – в максимальной комплектации. Оборудование – с защитной сумкой, дополнительными лопастями и аккумуляторами, говорится в релизе.

Программное обеспечение таких дронов лучше защищает от спуфинг-атак (попытки обмануть GPS-приемник) и обнаружения пульта, сообщили в "Метинвесте". 

"По поручению Рината Ахметова группа "Метинвест" присоединилась к "Стальному фронту". В рамках этой милитарной инициативы мы снабжаем военных всем, что может приблизить победу и поддержать наших защитников. Бойцы ГПСУ в очередной раз получают помощь от компании. В этот раз передаем средства воздушной разведки – 50 современных DJI Mavic 3 Fly More Combo. Надеемся, что они будут хорошо следить за нашими границами", – прокомментировал глава проектного офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовоз. 

Представитель Госпогранслужбы Александр Себало сказал, что DJI Mavic 3 – наиболее нужная модель дронов на передовой. 

"Они сейчас – глаза армии в небе. Эти устройства помогают выявлять и уничтожать врагов. А теплая форма – залог комфорта бойцов, их защита от капризов погоды. Мы благодарим "Метинвест" за высокий уровень вовлеченности в обеспечение подразделений ГПСУ и постоянную помощь с актуальными запросами", – добавил он. 

В "Метинвесте" сообщили, что ранее передали пограничникам помощи на 12 млн грн. Тогда к военнослужащим ГПСУ поехали 40 дронов DJI Mavic 3 и Air 2, 20 тепловизоров, 30 мультизарядных станций EcoFlow, 30 шестикиловаттных генераторов, 300 комплектов зимней формы и термоодежды и 50 пар тактической обуви Lowa. Дополнительно пограничникам передали 100 тонн металлоконструкций на восстановление постов. 

Всего с 24 февраля 2022 года "Метинвест" передал разным подразделениям сил обороны Украины более 1200 дронов.

Контекст:

"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.

"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия.

Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Теги: Госпогранслужба, Метинвест, пограничники, помощь, ГПСУ, металлургия, беспилотники
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