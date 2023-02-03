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Запорожские нацгвардейцы получили от "Стального фронта" 3 тысячи бронежилетов

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НГУ, МО и ВСУ будут системно получать помощь от "Метинвеста", отметили в компании
НГУ, МО и ВСУ будут системно получать помощь от "Метинвеста", отметили в компании
Фото: metinvest.media

Запорожские подразделения Национальной гвардии получили очередную партию бронежилеты в 3 тысячи единиц. Они сертифицированы, имеют класс защиты 4+ и выдерживают попадание калибров 5,45 и 7,62. Бронежилеты передала группа "Метинвест" в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт", сообщили 3 февраля в пресс-службе компании.

"Когда личный состав защищен, он гораздо лучше выполняет задачи по защите нашей страны. Эта броня пойдет в недавно сформированные подразделения, которые будут освобождать нашу страну до границ 1991 года", – отметил командир запорожской бригады Национальной гвардии Украины Андрей Беляев.

В "Метинвесте" отметили, что бойцы новыми бронежилетами довольны, так как они качественнее предыдущих средств защиты.

"Если сравнивать этот бронежилет с теми, что были у нас в начале, то тот бронежилет был намного тяжелее. Поэтому была меньшая маневренность в бою. А этот бронежилет достаточно легкий, в нем удобно перемещаться, а в случае чрезвычайной ситуации он легко снимается. Поэтому от себя лично и от своих побратимов благодарю "Метинвест" за предоставленную защиту нашим бойцам", – сказал военнослужащий Национальной гвардии Украины с позывным Учитель.

В группе "Метинвест" добавили, что спасенная жизнь одного военного – это тысячи сохранившихся жизней мирных украинцев.

"Помощь украинскому войску будет продолжаться и дальше. Все подразделения – НГУ, МО и ВСУ – будут системно получать помощь от "Метинвеста" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова", – заверил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Контекст:

В "Метинвесте" сообщили, что недавно передали 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 аккумуляторов EcoFlow военнослужащим ГУР. Также 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 EcoFlow получили от компании пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении.

"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.

"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия.

Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Теги: Национальная гвардия, Метинвест, помощь, бронежилеты, металлургия, война России против Украины
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