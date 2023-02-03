Запорожские нацгвардейцы получили от "Стального фронта" 3 тысячи бронежилетов

НГУ, МО и ВСУ будут системно получать помощь от "Метинвеста", отметили в компании Фото: metinvest.media

"Когда личный состав защищен, он гораздо лучше выполняет задачи по защите нашей страны. Эта броня пойдет в недавно сформированные подразделения, которые будут освобождать нашу страну до границ 1991 года", – отметил командир запорожской бригады Национальной гвардии Украины Андрей Беляев.

В "Метинвесте" отметили, что бойцы новыми бронежилетами довольны, так как они качественнее предыдущих средств защиты.

"Если сравнивать этот бронежилет с теми, что были у нас в начале, то тот бронежилет был намного тяжелее. Поэтому была меньшая маневренность в бою. А этот бронежилет достаточно легкий, в нем удобно перемещаться, а в случае чрезвычайной ситуации он легко снимается. Поэтому от себя лично и от своих побратимов благодарю "Метинвест" за предоставленную защиту нашим бойцам", – сказал военнослужащий Национальной гвардии Украины с позывным Учитель.

В группе "Метинвест" добавили, что спасенная жизнь одного военного – это тысячи сохранившихся жизней мирных украинцев.

"Помощь украинскому войску будет продолжаться и дальше. Все подразделения – НГУ, МО и ВСУ – будут системно получать помощь от "Метинвеста" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова", – заверил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.