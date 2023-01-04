Parimatch Ukraine перечислил в госбюджет и на помощь ВСУ 711 млн грн

Более половины из этой суммы – добровольные расходы на помощь ВСУ: лицензионные отчисления и налоги составили 325 млн грн, а на оборону страны лицензионный букмекер Parimatch Ukraine в целом потратил 386 млн грн.

"Перезагрузка легального игорного рынка в Украине и его дальнейшее развитие резко прервало начало полномасштабной войны. Лицензионные операторы стали бок о бок с большим национальным бизнесом, чтобы держать экономический фронт," – сказано в сообщении.

В компании отметили, что с начала полномасштабного вторжения бренд Parimatch Ukraine одним из первых стал оказывать скорую и адресную помощь защитникам Украины, отталкиваясь от конкретных запросов и потребностей. В первые месяцы разные подразделения ВСУ и ТрО получали средства индивидуальной защиты и разные элементы амуниции – бронежилеты, бронеплиты, шлемы, тактические очки, а также автомобили и топливо.

"Parimatch Ukraine профинансировал приобретение и переоборудование для ВСУ более сотни авто, на десятки миллионов гривен закупал бронежилеты третьего – четвертого классов и другой амуниции в спецподразделениях в Харьковской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях, поставляла в боевые части дроны и другое снаряжение. Для медиков Parimatch Ukraine закупал аппараты ИВЛ, лекарства и реанимобили", – заявили в пресс-службе.

Букмекерская компания финансово поддержала инициативу украинских айтишников и приобщилась к покупке системы противодействия дронам SKY CTRL, работающей на одном из самых горячих участков фронта.

"Помощь крупного национального бизнеса была и остается одним из ресурсов для финансирования страны и армии. Мы поддерживаем государство и ВСУ в борьбе с врагом и готовы быть рядом каждый из 365 дней нового года. Наш приоритет – выполнять финансовые обязательства, реализовывать гуманитарные инициативы, регулярно передавать военным технологическое усиление, в будущем совместно работать над восстановлением Украины", – отметила СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Помимо прямого финансирования потребностей ВСУ, Parimatch Ukraine также был провайдером гуманитарных акций, среди которых состоявшийся в сентябре прошлого года сбор крови для военных в киевском офисе компании. Также Parimatch Ukraine оказывал помощь вынужденным переселенцам, выехавшим с оккупированных территорий и зон боевых действий, а Parimatch Tech, IT-подразделение компании, участвовал в волонтерских IT-инициациях.

Компания также является официальным партнером национальной фандрайзинговой платформы United24 и участвует в помощи гражданскому сектору страны. Среди последних проектов United24 был проект Light up Christmas for Ukrainians по привлечению средств для приобретения генераторов для украинских больниц.