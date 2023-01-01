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ОБЩЕСТВО

В Житомирской области запустили проект по поддержке людей старше 70 лет. Продуктовые наборы получили первые шесть общин

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Наборы передают жителям четырех районов области
Наборы передают жителям четырех районов области
Фото: kozhen.bgvfund.org

В декабре в Житомирской области благотворительный фонд BGV Геннадия Буткевича и фонд "Чисті серцем" запустили проект "Важен каждый" по поддержке местных жителей старше 70 лет. Об этом пресс-служба BGV сообщила 12 декабря.

В релизе сказано, что проект реализуют при поддержке Министерства иностранных дел Украины.

"Наша цель – помочь комплексным продуктовым наборам пожилым людям, которые сегодня нуждаются в особом внимании. В рамках первой волны проекта мы с партнерами собрали и передаем житомирским территориальным общинам 20 тыс. наборов для категории населения 70+. Наш главный фокус – это пожилые люди, которые живут одни", – сообщили в фонде. Как сказано на сайте проекта, речь о жителях ряда общин в четырех районах Житомирской области (Новоград-Волынский, Житомирский, Бердичевский, Коростенский).

https://www.facebook.com/bgvfund/videos/2352700448230986/

Пресс-служба организации "Чисті серцем" проинформировала 30 декабря, что продуктовые наборы получили первые шесть из 55 общин области. Согласно релизам двух фондов, наборы сформировали из продуктов, предоставленных BGV, "Чисті серцем", а также из гуманитарной помощи от Китая.

В набор входят рис, макароны, подсолнечное масло, консервы, чай, соль – всего более 10 позиций, говорится в сообщении.

Ожидается, что реализация первого этапа проекта завершится до 7 января. Часть наборов будет доставлена адресно, часть решили раздать централизовано, например, первые пять общин организовали праздничные мероприятия, в рамках которых и раздали наборы.

Для получения такой помощи жители Житомирской области могут обращаться к местным властям.

https://www.facebook.com/pureinhearts/posts/pfbid02Ss5MUzyoVkZnRdr8EkyXKf7Snb9BCc1aWmAkSr24RSqCtvmV3sppep26JdDnDawdl

Теги: продукты, помощь, благотворительный фонд , война России против Украины, Геннадий Буткевич
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