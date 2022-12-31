За время вторжения РФ фонд Яценюка Open Ukraine передал защитникам и мирным жителям помощи на 31,6 млн грн

Об этом говорится в видеоотчете фонда, опубликованном в Facebook.

Защитникам на передовой фонд передал, в частности, внедорожники, генераторы, радиостанции, бронежилеты, каски, оптические прицелы.

Жителям пострадавших от российской агрессии населенных пунктов Киевской области, а также Изюма, Харькова, Соледара, Купянска, Николаева, фонд возил воду, продукты, медикаменты.

"Бессонные ночи, тонны грузов, поездки на передовую. Неутомимый поиск необходимых вещей. Тысячи часов общения с невероятными волонтерами и нашими супергероями на переднем крае. Миллионы препятствий, но ни одного такого, которое бы мы не смогли преодолеть. Слова благодарности от наших защитников и защитниц – самое ценное вознаграждение. Искренняя улыбка тех, кто рискует своей жизнью ради нас, – самое действенное лекарство от хронической усталости", – отметили в фонде и поблагодарили защитников.

Яценюк добавил, что помогать украинским защитникам для него было честью.

"Продолжаем работать еще больше и настойчивее, приближая нашу победу", – подчеркнул он.