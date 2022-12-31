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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За время вторжения РФ фонд Яценюка Open Ukraine передал защитникам и мирным жителям помощи на 31,6 млн грн

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Фонд Яценюка доставляет помощь военным и гражданским
Фонд Яценюка доставляет помощь военным и гражданским
Фото: Open Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину фонд Open Ukraine, основанный экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком, передал украинским защитникам и жителям населенных пунктов, пострадавшим от боевых действий, помощи на 31,6 млн грн.

Об этом говорится в видеоотчете фонда, опубликованном в Facebook. 

Защитникам на передовой фонд передал, в частности, внедорожники, генераторы, радиостанции, бронежилеты, каски, оптические прицелы.

Жителям пострадавших от российской агрессии населенных пунктов Киевской области, а также Изюма, Харькова, Соледара, Купянска, Николаева, фонд возил воду, продукты, медикаменты. 

"Бессонные ночи, тонны грузов, поездки на передовую. Неутомимый поиск необходимых вещей. Тысячи часов общения с невероятными волонтерами и нашими супергероями на переднем крае. Миллионы препятствий, но ни одного такого, которое бы мы не смогли преодолеть. Слова благодарности от наших защитников и защитниц – самое ценное вознаграждение. Искренняя улыбка тех, кто рискует своей жизнью ради нас, – самое действенное лекарство от хронической усталости", – отметили в фонде и поблагодарили защитников.

https://www.facebook.com/OpenUkraineFund/videos/1579433765860528/

Яценюк добавил, что помогать украинским защитникам для него было честью. 

"Продолжаем работать еще больше и настойчивее, приближая нашу победу", – подчеркнул он.

Теги: Арсений Яценюк, лекарства, продукты, бронежилеты, Соледар, благотворительность, Купянск, пострадавшие, население
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