Компания "Тедис Украина" передала для коммунальщиков Херсона партию бронежилетов

Это первый опыт сотрудничества координационного центра "Помогаем. Побеждаем" и общественной организации "Львовский оборонный кластер" Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook

Это первый опыт сотрудничества координационного центра "Помогаем. Побеждаем" и общественной организации "Львовский оборонный кластер", отмечают авторы материала.

"Тедис Украина" создала координационный центр по бесплатной доставке гуманитарной помощи 31 марта 2022 года. С того времени организация выполнила 150 заявок и перевезла около 215 тонн груза от благотворительных фондов и волонтерских организаций. Это продукты питания (в том числе детские), гигиены, бытовая химия, одежда и медикаменты, сказано в публикации.

"Среди заказчиков логистических услуг по бесплатной доставке гуманитарной помощи такие благотворительные фонды, как "Каритас Украина", Let's help, "Твоя опора", Starenki, "Полевая кухня Б-50", Stay Safe UA и "Расти в семье". За время работы координационного центра "Помогаем. Побеждаем" география доставок охватила такие области, как Киевская, Черниговская, Львовская, Тернопольская, Сумская, Харьковская, Черновицкая, Винницкая, Житомирская и Полтавская, а также города: Запорожье, Полтава, Винница, Днепр и Хмельницкий", – перечислило агентство.

Координационный центр "Помогаем. Побеждаем" в декабре 2022 года попал в каталог благотворительных фондов и организаций, созданный ESG-хабом Европейской бизнес-ассоциации, отметили "Українські новини".