Украинским медикам передадут 3 тыс. специализированных бронежилетов

Около 400 специализированных бронежилетов будут переданы медикам в рамках второй гуманитарной миссии. В течение текущей недели ЛОК передаст медицинские бронежилеты в Киеве, Чернигове, Сумах и Харькове.

В Киеве медицинские бронежилеты передаются Институту сердца, Украинскому научно-практическому центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Киевскому центру медицины катастроф. В Харькове, Сумах, Чернигове – больницам экстренной медицинской помощи.

Специализированные бронежилеты предназначены для мобильных бригад медиков во время эвакуации тяжелобольных и раненых из прифронтовых районов. В целом в ближайшее время планируется изготовить и бесплатно передать украинским медикам 3 тыс. специализированных бронежилетов.

Противоосколочные бронежилеты для медиков разработаны "Львовским оборонным кластером" и Харьковским заводом средств индивидуальной защиты вместе с медиками скорой помощи. Изделия полностью сертифицированы и прошли все необходимые испытания.

По статистике, основным типом угрозы для медиков скорой помощи на линии фронта являются обломки стекла, бетона, снарядов. Поэтому медицинский бронежилет от ЛОК сделан надежным для защиты прежде всего от этих угроз. Он характеризуется противоосколочной устойчивостью не менее 500 метров в секунду, имеет первый класс защиты в соответствии с украинскими стандартами, а также соответствует определенным стандартам НАТО, говорится в сообщении ЛОК. Бронежилет изготовлен из сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена, благодаря чему весит 4 кг. Также жилет имеет карманы для оборудования и яркие отличительные знаки медицинской службы.

Это уже вторая гуманитарная миссия по передаче бронежилетов медикам. Во время предыдущей миссии в декабре прошлого года более 500 бронежилетов было передано врачам Харьковской, Донецкой, Херсонской, Николаевской областей, Запорожья, а также киевской клинике Охматдет, отмечают в ЛОК.