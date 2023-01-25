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ПОЛИТИКА

Папа римский встретился в Ватикане с представителями украинских церквей. Франциску передали списки пленных медиков

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Понтифик на встрече с представителями ВСЦиРО заверил, что молится за Украину, отметил Vatican News
Понтифик на встрече с представителями ВСЦиРО заверил, что молится за Украину, отметил Vatican News
Фото: Митрополит Епіфаній / Twitter

Папа римский Франциск 25 января в Ватикане провел встречу с делегацией Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).

Об этом сообщил Vatican News.

Франциск поблагодарил совет церквей за единство, отметив, что "это похоже на детей в семье, где один там, другой – еще где-то, но, когда мама больна, все собираются вместе". Папа римский добавил, что речь идет о "маме Украине".

Понтифик заверил, что молится за Украину, чтобы Бог "помиловал столь отважный" украинский народ.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отметил в Twitter, что представители ВСЦиРО на встрече "просили папу продолжить молитву об Украине и борьбе за правду".

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) рассказал в Facebook, что передал Франциску списки пленных медиков, поблагодарив папу за письмо к украинскому народу, "его духовную близость с нашим народом-мучеником, гуманитарную солидарность и международную поддержку Украины".

"Его святейшество заверил, что он с нами в усилиях освободить пленных и политических заключенных", – написал предстоятель УГКЦ.

https://www.facebook.com/head.ugcc/posts/pfbid0378EozjfSqGpxFvQBZM6QUkaENMW3BBiGVR31n7NWKzscqtcs3AxZErL46iSNfbVGl

Контекст:

Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь. В своем ежегодном рождественском обращении 25 декабря папа римский также призвал немедленно прекратить войну в Украине.

Теги: Украина, папа римский, Ватикан, УГКЦ, церковь, заключенные, Франциск, пленные, молитва, Святослав Шевчук, медики, митрополит Епифаний, встреча, ПЦУ
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