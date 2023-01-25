Папа римский встретился в Ватикане с представителями украинских церквей. Франциску передали списки пленных медиков

Понтифик на встрече с представителями ВСЦиРО заверил, что молится за Украину, отметил Vatican News Фото: Митрополит Епіфаній / Twitter

Об этом сообщил Vatican News.

Франциск поблагодарил совет церквей за единство, отметив, что "это похоже на детей в семье, где один там, другой – еще где-то, но, когда мама больна, все собираются вместе". Папа римский добавил, что речь идет о "маме Украине".

Понтифик заверил, что молится за Украину, чтобы Бог "помиловал столь отважный" украинский народ.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отметил в Twitter, что представители ВСЦиРО на встрече "просили папу продолжить молитву об Украине и борьбе за правду".

Як ВРЦіРО ми справді зібрані разом подібно до дітей, що збираються звідусіль, коли хворіє мати. Таку аналогію вжив Папа Франциск під час нашої зустрічі сьогодні ранком. Ми є різні, але наша Мати - Україна. Просили Папу продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду. pic.twitter.com/6T4KTUj6yZ — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 25, 2023

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) рассказал в Facebook, что передал Франциску списки пленных медиков, поблагодарив папу за письмо к украинскому народу, "его духовную близость с нашим народом-мучеником, гуманитарную солидарность и международную поддержку Украины".

"Его святейшество заверил, что он с нами в усилиях освободить пленных и политических заключенных", – написал предстоятель УГКЦ.