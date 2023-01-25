Папа римский встретился в Ватикане с представителями украинских церквей. Франциску передали списки пленных медиков

Об этом сообщил Vatican News.
Франциск поблагодарил совет церквей за единство, отметив, что "это похоже на детей в семье, где один там, другой – еще где-то, но, когда мама больна, все собираются вместе". Папа римский добавил, что речь идет о "маме Украине".
Понтифик заверил, что молится за Украину, чтобы Бог "помиловал столь отважный" украинский народ.
Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отметил в Twitter, что представители ВСЦиРО на встрече "просили папу продолжить молитву об Украине и борьбе за правду".
Як ВРЦіРО ми справді зібрані разом подібно до дітей, що збираються звідусіль, коли хворіє мати. Таку аналогію вжив Папа Франциск під час нашої зустрічі сьогодні ранком. Ми є різні, але наша Мати - Україна. Просили Папу продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду. pic.twitter.com/6T4KTUj6yZ— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 25, 2023
Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) рассказал в Facebook, что передал Франциску списки пленных медиков, поблагодарив папу за письмо к украинскому народу, "его духовную близость с нашим народом-мучеником, гуманитарную солидарность и международную поддержку Украины".
"Его святейшество заверил, что он с нами в усилиях освободить пленных и политических заключенных", – написал предстоятель УГКЦ.
Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь. В своем ежегодном рождественском обращении 25 декабря папа римский также призвал немедленно прекратить войну в Украине.