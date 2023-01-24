Уникальная операция: врачи пересадили легкие во второй раз в Украине и впервые без помощи коллег из-за границы

Команда врачей провела успешную трансплантацию через "мини-доступ" и без задействования аппарата искусственного кровообращения. Трансплантация продолжалась 16 часов.

Донором стал 54-летний мужчина, житель Львовской области, у которого случился инсульт. После того как медики констатировали смерть мозга, родные согласились отдать его органы ради спасения других людей.

Легкие получил 56-летний киевлянин Александр, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, где он получил радиационное облучение. Оно могло стать причиной патологических изменений в легких. У него была тотальная буллезная эмфизема – заболевание, при котором воздушные кисты заменяют здоровую легочную ткань. За последние несколько лет он едва проходил 30 метров, говорится в сообщении. Мужчина в любой момент мог умереть в результате внезапного разрыва гигантских кист. Пациент в одиночку воспитывает 11-летнего сына, говорится в сообщении.

Кроме легких, врачи с помощью коллег из Института сердца пересадили еще четыре органа: сердце, печень и две почки.

Донорское сердце получил 48-летний Александр, житель Закарпатья. У него была дилатационная кардиомиопатия. Его сердце теряло упругость и не могло перекачивать кровь. Без донорского сердца у него не было шанса на жизнь, отмечают врачи.

Печень пересадили жителю Закарпатья, 50-летнему Валерию. У мужчины был цирроз, обусловленный вирусным гепатитом С.

Одну из почек получил 47-летний Иван из Закарпатья. Вторую – 44-летняя Любовь из Прикарпатья. Оба длительное время болели хроническим гломерулонефритом.