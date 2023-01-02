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В Украине запущена пилотная система учета лекарств – Минздрав

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К системе учета лекарств подключены более 160 учреждений, отметили в Минздраве
К системе учета лекарств подключены более 160 учреждений, отметили в Минздраве
Фото: pixabay.com

В Украине через систему e-Stock в пилотном режиме начали собирать сведения о лекарствах, потребностях в них и их использовании. Об этом 2 января проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

"Минздрав вместе с [госпредприятием] "Медицинскими закупками Украины" запустили пилот системы учета лекарств e-Stock. e-Stock будет собирать полный цикл данных об обращении медицинских товаров. В системе будет агрегироваться информация о потребностях, доставке, наличии препаратов в больницах, их использовании, утилизации и так далее", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, к системе уже подключены 162 учреждения здравоохранения и структурные подразделения по вопросам здравоохранения в областях Украины и в Киеве. Они будут сообщать о потребностях в медицинских товарах на 2023 год через e-Stock по направлениям "взрослая онкология", "эндопротезы и наборы для трансплантации".

"Запуск пилота системы состоялся при поддержке международных партнеров: проекта USAID Ukraine – "USAID Украина" – "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed) и Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией", – объяснили в Минздраве.

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Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Министерство здравоохранения, медицина, лекарства, USAID, Минздрав, больницы, здравоохранение
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