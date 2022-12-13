Украинские пациенты не останутся без лекарств из-за прекращения их продаж из России – СМИ

Агентство напомнило, что в этом году вступили в действие поправки к закону Украины "О лекарственных средствах", согласно которым Украина может лишить регистрационного удостоверения препараты, происходящие из страны-агрессора, и профильное министерство воспользовалось своим правом на запрет продажи в Украине лекарств, которые частично или полностью производятся в России и Беларуси.

Комиссия Министерства здравоохранения по прекращению действия регистрационного удостоверения составила список из 35 препаратов венгерской компании "Гедеон Рихтер" – их поступление в аптеки Украины будет прекращено. Несмотря на мировое имя, компания имеет тесные взаимоотношения с РФ и продолжает производить лекарства на территории России, пишет "РБК-Украина" и подчеркивает, что таким образом, через уплату налогов в российский бюджет, она косвенно финансирует войну против Украины.



"Законодатели, конечно, понимали, что нельзя запрещать поставки лекарств, у которых нет заменителя. Поэтому условие применения запрета сопровождается другим условием: запрещенный препарат должен быть представлен в Украине как минимум двумя аналогами", – сказано в материале.

Автор делает вывод, что первое сомнение безосновательно, так как у многих препаратов есть 10 и более заменителей. Что касается монополизации рынка, то не были приведены расчеты, подтверждающие, что такая вероятность действительно существует, добавляет "РБК-Украина".

"Когда речь идет о риске, что закон в нынешней редакции приведет к монополизации рынка, хотелось бы знать, кем именно и рынка чего именно: всех препаратов, какой-то группы или наименования действующего вещества? Монополизацию нужно анализировать не общими фразами, а подробно. Однако вместо этого в дискуссионном поле вновь появился старый как мир тезис: украинские производители пытаются вытеснить с рынка иностранных. В данном случае все то же повторяется снова и снова, только повод другой", – пишет агентство.

Украинский фармрынок, наоборот, получит дополнительные стимулы для развития: он начнет постепенно меняться, так как после выхода с рынка препарата одного производителя его часть разделят между собой как минимум два других препарата и два других производителя, отмечает автор материала.