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Украинские пациенты не останутся без лекарств из-за прекращения их продаж из России – СМИ

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В Украине вступили в действие поправки к закону "О лекарственных средствах"
В Украине вступили в действие поправки к закону "О лекарственных средствах"
Фото: depositphotos.com

В экспертной, общественной и фармацевтической среде прозвучали опасения по поводу возможного дефицита лекарств и монополизации рынка из-за несовершенства закона "О лекарственных средствах", но закон в действующей редакции не приведет к нехватке препаратов и существенному перераспределению рынка, пишет "РБК-Украина" в статье, опубликованной 12 декабря.

Агентство напомнило, что в этом году вступили в действие поправки к закону Украины "О лекарственных средствах", согласно которым Украина может лишить регистрационного удостоверения препараты, происходящие из страны-агрессора, и профильное министерство воспользовалось своим правом на запрет продажи в Украине лекарств, которые частично или полностью производятся в России и Беларуси.

Комиссия Министерства здравоохранения по прекращению действия регистрационного удостоверения составила список из 35 препаратов венгерской компании "Гедеон Рихтер" – их поступление в аптеки Украины будет прекращено. Несмотря на мировое имя, компания имеет тесные взаимоотношения с РФ и продолжает производить лекарства на территории России, пишет "РБК-Украина" и подчеркивает, что таким образом, через уплату налогов в российский бюджет, она косвенно финансирует войну против Украины.

"Законодатели, конечно, понимали, что нельзя запрещать поставки лекарств, у которых нет заменителя. Поэтому условие применения запрета сопровождается другим условием: запрещенный препарат должен быть представлен в Украине как минимум двумя аналогами", – сказано в материале.

Автор делает вывод, что первое сомнение безосновательно, так как у многих препаратов есть 10 и более заменителей. Что касается монополизации рынка, то не были приведены расчеты, подтверждающие, что такая вероятность действительно существует, добавляет "РБК-Украина".

"Когда речь идет о риске, что закон в нынешней редакции приведет к монополизации рынка, хотелось бы знать, кем именно и рынка чего именно: всех препаратов, какой-то группы или наименования действующего вещества? Монополизацию нужно анализировать не общими фразами, а подробно. Однако вместо этого в дискуссионном поле вновь появился старый как мир тезис: украинские производители пытаются вытеснить с рынка иностранных. В данном случае все то же повторяется снова и снова, только повод другой", – пишет агентство.

Украинский фармрынок, наоборот, получит дополнительные стимулы для развития: он начнет постепенно меняться, так как после выхода с рынка препарата одного производителя его часть разделят между собой как минимум два других препарата и два других производителя, отмечает автор материала.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь, в мае 2022 года, 6 июня его подписал президент, 8 числа того же месяца документ вступил в силу. 

В государственной регистрации лекарства могут отказать, если установлено, что один или несколько этапов производства связаны с предприятиями, расположенными на территории РФ и Беларуси, а также если заявитель или его представитель связан с российскими компаниями. На период действия военного положения в Украине Кабмин также может временно остановить экспорт лекарственных средств в случае, если их не хватает для потребностей системы здравоохранения Украины.

Теги: Верховная Рада, налоги, аптеки, лекарства, экспорт, закон, ограничения, продажа, здравоохранение, Кабмин, регистрация
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