ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украина ратифицировала соглашение с Евросоюзом об участии в программе EU4Health

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Проект закона №0171 поддержали 310 нардепов, отмечается в картке документа
Проект закона №0171 поддержали 310 нардепов, отмечается в картке документа
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 12 января приняла законопроект №0171 о ратификации соглашения между Украиной и Европейским союзом об участии Украины в программе EU4Health.

Проект закона поддержали 310 нардепов, отмечается в картке документа.

Законопроект разработан с целью "осуществления внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между Украиной и ЕС об участии Украины в программе EU4Health" от 15 июля 2022 года, указывается в пояснительной записке.

"Целью европейской программы EU4Health является улучшение и укрепление здоровья населения европейских стран, содействие здоровому образу жизни и предотвращение распространения заболеваний, защиты людей от серьезных трансграничных угроз, улучшение наличия, доступности и ценовой доступности лекарственных средств и медицинских приборов и укрепление систем здравоохранения путем улучшения их возобновляемости и эффективности использования ресурсов, – говорится в тексте документа. – Участие Украины в программе позволит лучше подготовить систему здравоохранения Украины к европейским стандартам и облегчит секторальную интеграцию Украины с ЕС".

Контекст:

В 2020 году присоединение Украины к программе Евросоюза EU4Health рассматривалось в рамках восстановления после пандемии COVID-19.

15 июля 2022 года Европейский союз и Украина подписали соглашение о присоединении Украины к программе EU4Health. В Минздраве подчеркнули, что общий бюджет программы на 2021–2027 годы составляет €5,3 млрд.

В ведомстве подчеркнули, что "получать финансирование на проекты по улучшению здравоохранения смогут органы госвласти, неправительственные организации, малый и средний бизнес на равных условиях, как и их коллеги из стран – членов ЕС, Норвегии и Исландии".

Теги: Верховная Рада, Украина, медицина, здоровье, лекарства, Европейский союз, законопроект, Евросоюз, Минздрав, финансирование, присоединение, соглашение, заседание, здравоохранение, пандемия, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненный на фронте актер Линартович
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненный на фронте актер Линартович
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
"Красивлющая. Фигура супер!" Квиткова снялась в ультрамини
"Красивлющая. Фигура – супер!" Квиткова снялась в ультрамини
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (248923)
2
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (154158)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (129840)
4
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (129422)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (72140)
6
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (52036)
7
"Выглядит так аппетитно!" В сети обсуждают фото Рианны, на котором вблизи видно ее бюст (44285)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (42609)
 
 
 
 