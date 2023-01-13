Украина ратифицировала соглашение с Евросоюзом об участии в программе EU4Health

Проект закона поддержали 310 нардепов, отмечается в картке документа.
Законопроект разработан с целью "осуществления внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между Украиной и ЕС об участии Украины в программе EU4Health" от 15 июля 2022 года, указывается в пояснительной записке.
"Целью европейской программы EU4Health является улучшение и укрепление здоровья населения европейских стран, содействие здоровому образу жизни и предотвращение распространения заболеваний, защиты людей от серьезных трансграничных угроз, улучшение наличия, доступности и ценовой доступности лекарственных средств и медицинских приборов и укрепление систем здравоохранения путем улучшения их возобновляемости и эффективности использования ресурсов, – говорится в тексте документа. – Участие Украины в программе позволит лучше подготовить систему здравоохранения Украины к европейским стандартам и облегчит секторальную интеграцию Украины с ЕС".
В 2020 году присоединение Украины к программе Евросоюза EU4Health рассматривалось в рамках восстановления после пандемии COVID-19.
15 июля 2022 года Европейский союз и Украина подписали соглашение о присоединении Украины к программе EU4Health. В Минздраве подчеркнули, что общий бюджет программы на 2021–2027 годы составляет €5,3 млрд.
В ведомстве подчеркнули, что "получать финансирование на проекты по улучшению здравоохранения смогут органы госвласти, неправительственные организации, малый и средний бизнес на равных условиях, как и их коллеги из стран – членов ЕС, Норвегии и Исландии".