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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники в Донецкой области подбили российский беспилотник, который корректировал огонь артиллерии – ГПСУ

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Беспилотник оккупантов вел воздушную разведку
Беспилотник оккупантов вел воздушную разведку 
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Украинские пограничники в Донецкой области подбили российский беспилотник. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 5 февраля в Telegram.

"В Донецкой области пограничники подбили БПЛА оккупантов-артиллеристов. Квадрокоптер вел воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по нашим силам", – говорится в сообщении.

Пограничники приземлили аппарат с помощью стрелкового и группового оружия.

"С потерей аэроразведки точность вражеских обстрелов снизилась, а потом ведение огня вообще прекратилось", – добавили в ГПСУ.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 5 февраля 2023 года, составили около 131 290 военных3220 танков, 294 самолета, 284 вертолета, 1958 беспилотников оперативно-тактического уровня и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Госпогранслужба, ГПСУ, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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