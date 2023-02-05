Пограничники в Донецкой области подбили российский беспилотник, который корректировал огонь артиллерии – ГПСУ

"В Донецкой области пограничники подбили БПЛА оккупантов-артиллеристов. Квадрокоптер вел воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по нашим силам", – говорится в сообщении.
Пограничники приземлили аппарат с помощью стрелкового и группового оружия.
"С потерей аэроразведки точность вражеских обстрелов снизилась, а потом ведение огня вообще прекратилось", – добавили в ГПСУ.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 5 февраля 2023 года, составили около 131 290 военных, 3220 танков, 294 самолета, 284 вертолета, 1958 беспилотников оперативно-тактического уровня и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".