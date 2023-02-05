Пограничники в Донецкой области подбили российский беспилотник, который корректировал огонь артиллерии – ГПСУ

"В Донецкой области пограничники подбили БПЛА оккупантов-артиллеристов. Квадрокоптер вел воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по нашим силам", – говорится в сообщении.

Пограничники приземлили аппарат с помощью стрелкового и группового оружия.

"С потерей аэроразведки точность вражеских обстрелов снизилась, а потом ведение огня вообще прекратилось", – добавили в ГПСУ.