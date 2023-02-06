Стальные блиндажи: как украинские металлурги делают полевые укрытия для армии

"С конца февраля, понимая важность помощи нашим военным, мы начали делать противотанковые ежи, и прочее, что надо для укрепления позиций наших военных. Начали разрабатывать бронесталь – из нее стали производить бронежилеты. Это позиция собственника группы – Рината Ахметова, все его бизнесы объединили помощь защитникам Украины в “Стальной фронт”. Конкретно мы, металлурги, имеем возможность производить необходимое для армии. А еще на наших постоянных встречах с военными звучал важный запрос на создание блиндажей для быстрого оборудования опорных пунктов”, – отметил он.
Директор по инжинирингу объяснил, что блиндаж – это временное укрепление солдат, защищающее от обстрелов. Традиционно блиндажи делают как укрепление в земле из дерева, но у таких конструкций много недостатков. Они строятся не быстро, требуют большого количества леса, а со временем он гниют от дождей и снега. Также существуют бетонные блиндажи, но с ними другая проблема: при попадании снаряда осколки бетона ранят бойцов. Поэтому надо было искать принципиально другой выход.
“Мы нашли старое описание металлических блиндажей – еще в советское время их делали некоторые наши производства. Называется это КВСУ – Конструкция волнистая стальная универсальная. У нас была только картинка, фото такого образца. Показали военной администрации, нашим инженерам, стали обсуждать, как старую идею сделать гораздо лучше”, – рассказал Николай.
На старом фото конструкторы увидели огромный блиндаж – вместительный, но неудобный для производства, а главное – для установки. Военные, которые принимали участие в обсуждении, подчеркивали, что в полевых условиях важна мобильность конструкции: его нужно быстро привезти, установить, перевезти на другое место.
"Так мы определились, что будет достаточно примерно 6 метров в длину. А весь блиндаж будет конструктором – состоять из собираемых элементов. То есть их можно доставить на место и уже там собрать с помощью болтов – без какой-либо техники. Поэтому каждый элемент – не тяжелее 50–60 кг, чтобы можно было перевезти и установить даже под огнем. Выбрали волнистую сталь – она жесткая, прочная, а взрывная волна ее может только деформировать", – объяснил представитель компании.
Особое внимание конструкторы уделили интерьеру стальной капсулы. Внутри деревянный настил, полки, на которых можно спать, стеллаж для автоматов, место для буржуйки, вентиляция, аварийный выход.
"Для нас важно было продумать вопрос комфорта для военных. Чтобы не было запаха земли и сырости, чтобы были стоки для воды, чтобы было тепло. Идеально, когда здесь находится до десяти солдат, но при чрезвычайной ситуации могут поместиться и до 30 человек одновременно", – отметил директор по инжинирингу.
По его словам, очень важна правильная установка стальной капсулы и надежное перекрытие сверху. В таком случае она может защитить солдат от попадания 152-мм снарядов.
"Военные уже используют наши блиндажи. Мы получаем от них положительные отзывы и просьбы о новых поставках. В неделю мы можем делать по 10–12 штук. По возможности мы уже отправляем капсулы собранными, чтобы военным было меньше работы", – объяснил Николай.
Хотя стальные блиндажи – это собственная разработка “Метинвеста”, в компании подчеркивают: готовы делиться ею с теми, кто хочет производить такие же.
"Конечно, мы отдаем военным всю помощь совершенно бесплатно. Более того, мы неоднократно предлагали другим украинским производителям поделиться чертежами, чтобы они производили блиндажи тоже – ведь их надо много. Но пока никто из коллег этим не заинтересовался", – сказал спикер.
Сейчас инженеры "Метинвеста" работают над проектом такого же укрытия, но для гражданских. Оно будет больше – 9 метров в длину и 2,3 метров в диаметре.
Все эти военные разработки потребовали от специалистов “Метинвеста” навыков, которых они, гражданские инженеры, раньше не имели, но за почти год полномасштабной войны смогли перестроиться, работая рука об руку с военными, добавили на предприятии.
"Мы воюем всем народом, всей страной. Ученые, менеджеры, бизнесмены – мы все можем применить свои знания, чтобы бороться с врагом", – заявил директор по инжинирингу металлургического предприятия.
"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.
"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия.
Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.