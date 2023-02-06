Стальные блиндажи: как украинские металлурги делают полевые укрытия для армии

Для производства мобильных укрытий выбрали волнистую сталь – она жесткая, прочная, а взрывная волна ее может только деформировать Фото: metinvest.media

"С конца февраля, понимая важность помощи нашим военным, мы начали делать противотанковые ежи, и прочее, что надо для укрепления позиций наших военных. Начали разрабатывать бронесталь – из нее стали производить бронежилеты. Это позиция собственника группы – Рината Ахметова, все его бизнесы объединили помощь защитникам Украины в “Стальной фронт”. Конкретно мы, металлурги, имеем возможность производить необходимое для армии. А еще на наших постоянных встречах с военными звучал важный запрос на создание блиндажей для быстрого оборудования опорных пунктов”, – отметил он.

Директор по инжинирингу объяснил, что блиндаж – это временное укрепление солдат, защищающее от обстрелов. Традиционно блиндажи делают как укрепление в земле из дерева, но у таких конструкций много недостатков. Они строятся не быстро, требуют большого количества леса, а со временем он гниют от дождей и снега. Также существуют бетонные блиндажи, но с ними другая проблема: при попадании снаряда осколки бетона ранят бойцов. Поэтому надо было искать принципиально другой выход.

“Мы нашли старое описание металлических блиндажей – еще в советское время их делали некоторые наши производства. Называется это КВСУ – Конструкция волнистая стальная универсальная. У нас была только картинка, фото такого образца. Показали военной администрации, нашим инженерам, стали обсуждать, как старую идею сделать гораздо лучше”, – рассказал Николай.

На старом фото конструкторы увидели огромный блиндаж – вместительный, но неудобный для производства, а главное – для установки. Военные, которые принимали участие в обсуждении, подчеркивали, что в полевых условиях важна мобильность конструкции: его нужно быстро привезти, установить, перевезти на другое место.

Фото: metinvest.media

"Так мы определились, что будет достаточно примерно 6 метров в длину. А весь блиндаж будет конструктором – состоять из собираемых элементов. То есть их можно доставить на место и уже там собрать с помощью болтов – без какой-либо техники. Поэтому каждый элемент – не тяжелее 50–60 кг, чтобы можно было перевезти и установить даже под огнем. Выбрали волнистую сталь – она жесткая, прочная, а взрывная волна ее может только деформировать", – объяснил представитель компании.

Особое внимание конструкторы уделили интерьеру стальной капсулы. Внутри деревянный настил, полки, на которых можно спать, стеллаж для автоматов, место для буржуйки, вентиляция, аварийный выход.

Фото: metinvest.media

"Для нас важно было продумать вопрос комфорта для военных. Чтобы не было запаха земли и сырости, чтобы были стоки для воды, чтобы было тепло. Идеально, когда здесь находится до десяти солдат, но при чрезвычайной ситуации могут поместиться и до 30 человек одновременно", – отметил директор по инжинирингу.

По его словам, очень важна правильная установка стальной капсулы и надежное перекрытие сверху. В таком случае она может защитить солдат от попадания 152-мм снарядов.

"Военные уже используют наши блиндажи. Мы получаем от них положительные отзывы и просьбы о новых поставках. В неделю мы можем делать по 10–12 штук. По возможности мы уже отправляем капсулы собранными, чтобы военным было меньше работы", – объяснил Николай.

Инфографика: пресс-служба группы "Метинвест"

Хотя стальные блиндажи – это собственная разработка “Метинвеста”, в компании подчеркивают: готовы делиться ею с теми, кто хочет производить такие же.

"Конечно, мы отдаем военным всю помощь совершенно бесплатно. Более того, мы неоднократно предлагали другим украинским производителям поделиться чертежами, чтобы они производили блиндажи тоже – ведь их надо много. Но пока никто из коллег этим не заинтересовался", – сказал спикер.

Сейчас инженеры "Метинвеста" работают над проектом такого же укрытия, но для гражданских. Оно будет больше – 9 метров в длину и 2,3 метров в диаметре.

Все эти военные разработки потребовали от специалистов “Метинвеста” навыков, которых они, гражданские инженеры, раньше не имели, но за почти год полномасштабной войны смогли перестроиться, работая рука об руку с военными, добавили на предприятии.

"Мы воюем всем народом, всей страной. Ученые, менеджеры, бизнесмены – мы все можем применить свои знания, чтобы бороться с врагом", – заявил директор по инжинирингу металлургического предприятия.