ВСУ показали уничтожение российских САУ. Видео

Уничтожение техники оккупантов снимали с беспилотника. Обе машины были уничтожены артиллерийским огнем и сгорели. В сообщении говорится, что работала 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 5 февраля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 131 290 российских оккупантов, из них 700 за последние сутки. Также уничтожено 3220 танков, 6405 боевых бронированных машин, 2226 артиллерийских систем, 460 реактивных систем залпового огня и другая техника оккупантов.