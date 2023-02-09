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Украинская экономика и металлургический сектор нуждаются в открытии морских портов – анализ GMK Center

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Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины
Фото: depositphotos.com

Из-за блокирования морских портов горно-металлургический сектор украинской экономики переживает кризис, так как стоимость логистики значительно возросла, а сроки доставки продукции увеличились. Также теряет потенциальные поступления и украинский бюджет – более $400 млн валютной выручки в месяц. Об этом идет речь в новом исследовании профильного сайта GMK Center.

"Согласно результатам исследования GMK Center, стоимость доставки украинской металлургической продукции до порта назначения увеличилась в среднем в три-четыре раза, а среднее расстояние до порта отправки для украинских экспортеров увеличилось в пять раз. При этом украинская метпродукция доставляется европейским покупателям по железной дороге в среднем за 18 дней", – указывают авторы материала.

По данным издания, даже во время войны 60% металлургической продукции из Украины доставляется конечным потребителям морским транспортом. При этом в Украине продолжают работать только дунайские порты, которые имеют относительно небольшие мощности и не могут решить существующие логистические проблемы. Железная дорога проблему металлургов также решить не в состоянии, так как ни украинская, ни европейская ж/д инфраструктура не были готовы к принятию и обработке нового объема грузов из Украины.

"К основным инфраструктурным проблемам для украинского экспорта в 2022 году можно отнести ограниченную пропускную способность погранпереходов и отдельных участков железных дорог Европы. Основная проблема – в разной ширине ж/д колеи в Украине и Европе и, соответственно, в необходимости переставлять тележки вагонов. По данным "Укрзалізниці", номинальная пропускная способность всех погранпереходов составляет более 3400 вагонов в сутки, тогда как по оценкам GMK Center – 1800", – указывает GMK Center.

Свою роль также сыграли дефицит вагонов у европейских железнодорожных перевозчиков, отсутствие достаточного объема перегрузочных мощностей на границе и дублирование процедур контроля в Украине и странах Европы. Все это привело к тому, что вагоны с продукцией стояли в очередях на границе Украины с ЕС (пиковая очередь в июне – до 40 тыс. вагонов). В этот период задержки в очереди составляли до 60 дней, подчеркивают аналитики.

"По оценкам GMK Center, определенные надежды компании украинского ГМК связывали с поставками через порты Литвы, однако они пока не реализовались, ведь чтобы доставить вагоны в Литву через Польшу, придется дважды менять тележки", – резюмирует издание.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Предприятия не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, пытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины.

Директора трех морских портов – Пивденный, ТИС-Уголь и ТИС-Руда – призвали президента Украины Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, так как одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять до 200 таких кораблей в год.

О намерениях Украины развивать сделку, предусматривающую экспорт зерна и добавить сталь в перечень товаров, экспортируемых морскими путями, заявляла в январе первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: валюта, экономика, бюджет, Укрзалізниця, железная дорога, экспорт, кризис, металлургия, сталь, вагоны, война России против Украины, морские порты Украины, логистика
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