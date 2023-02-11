Чтобы развивать бизнес в Украине, нужно найти потребителей в Европе – СЕО "Метинвест"

"Более половины добываемой в Украине руды мы отправляли на экспорт, в Украине потреблялась примерно одна треть. Когда мы потеряли операционный контроль над "Азовсталью" и ММК Ильича, этот показатель стал даже меньше. Поэтому чтобы развивать наши предприятия здесь, мы должны найти для них постоянного потребителя. Тот же завод в Болгарии или Италии также будет использовать наши украинские высококачественные окатыши", – пояснил он.

Рыженков отметил, что "Метинвест" интересовался европейскими активами на протяжении всего своего существования и особенно – в Восточной Европе. В то же время все европейские активы будут работать на развитие предприятий в Украине.

"То есть это не альтернатива инвестированию средств в экономику Украины, а наоборот. У нас есть планы развития "Каметстали" и "Запорожстали". А когда мы деоккупируем Мариуполь – там тоже будут инвестиционные планы. Единственное – Украина должна победить. Победить и получить серьезные гарантии, что новой войны не будет. Не новый Будапештский меморандум, а реальные гарантии. И только тогда сюда придут инвестиции", – резюмировал Рыженков.