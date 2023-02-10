"Метинвест" в 2022 году уплатил 20,5 млрд грн налогов

В компании отметили, что тройка самых больших отчислений выглядит следующим образом:

налог на прибыль – 6,6 млрд грн,

единый социальный взнос – более 4 млрд грн,

налог на доходы физических лиц – 3,7 млрд грн.

"В то же время в условиях военных действий украинские предприятия "Метинвеста" в прошлом году увеличили плату за пользование недрами на 10% по сравнению с 2021 годом – до 3,2 млрд грн, а плату за землю на 28% – до 1,1 млрд грн. Также значительным источником наполнения государственного и местных бюджетов Украины в 2022 году стал экологический налог, который составляет более 600 млн грн", – сказано в сообщении.

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что прошлый год был очень сложным для всей страны и для бизнеса в частности.

"Предприятия "Метинвеста" в Украине работают в условиях постоянной угрозы вражеских обстрелов и дефицита электроэнергии. Нам пришлось перестроить работу, в том числе из-за остановки мариупольских комбинатов и логистических ограничений. Однако группа остается одним из крупнейших налогоплательщиков в государстве и одним из крупнейших спонсоров украинской армии. Мы и дальше будем надежной опорой для страны – до и после победы Украины над врагом", – подчеркнул он.