"Метинвест" в 2022 году уплатил 20,5 млрд грн налогов

В компании отметили, что тройка самых больших отчислений выглядит следующим образом:
"В то же время в условиях военных действий украинские предприятия "Метинвеста" в прошлом году увеличили плату за пользование недрами на 10% по сравнению с 2021 годом – до 3,2 млрд грн, а плату за землю на 28% – до 1,1 млрд грн. Также значительным источником наполнения государственного и местных бюджетов Украины в 2022 году стал экологический налог, который составляет более 600 млн грн", – сказано в сообщении.
Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что прошлый год был очень сложным для всей страны и для бизнеса в частности.
"Предприятия "Метинвеста" в Украине работают в условиях постоянной угрозы вражеских обстрелов и дефицита электроэнергии. Нам пришлось перестроить работу, в том числе из-за остановки мариупольских комбинатов и логистических ограничений. Однако группа остается одним из крупнейших налогоплательщиков в государстве и одним из крупнейших спонсоров украинской армии. Мы и дальше будем надежной опорой для страны – до и после победы Украины над врагом", – подчеркнул он.
Полномасштабное вторжение России в Украину остановило работу предприятий группы "Метинвест" в Мариуполе – там расположены меткомбинаты им. Ильича и "Азовсталь". "Азовсталь" фактически была разрушена в результате обстрелов и бомбардировок, так как завод стал последним оплотом защитников города. О судьбе ММК им. Ильича и вероятных разрушениях известно мало.
Также "Метинвест" остановил крупнейший в Европе Авдеевский коксохим и потерял контроль еще над рядом активов, остальные украинские предприятия работают с минимальной загрузкой, сообщали в компании в сентябре 2022 года.