"Укртатнафта" перечислила в бюджет более 500 млн грн налогов после расследования СБУ

Согласно данным следствия, предыдущий менеджмент компании продавал топливо через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. Однако суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей. Задолженность компании перед государством только по этому эпизоду составляет более 605 млн грн.

По данному факту подозрение получили главный бухгалтер и бывший директор акционерного общества.

"Для возмещения нанесенного Украине ущерба правоохранители осуществили соответствующее информирование нынешнему менеджменту компании. После этого представители ПАО "Укртатнафта" осуществили срочное перечисление в бюджет 531 млн грн несколькими платежами", – добавили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об использовании средств для нужд ВСУ.