"Укртатнафта" перечислила в бюджет более 500 млн грн налогов после расследования СБУ

Согласно данным следствия, предыдущий менеджмент компании продавал топливо через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. Однако суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей. Задолженность компании перед государством только по этому эпизоду составляет более 605 млн грн.
По данному факту подозрение получили главный бухгалтер и бывший директор акционерного общества.
"Для возмещения нанесенного Украине ущерба правоохранители осуществили соответствующее информирование нынешнему менеджменту компании. После этого представители ПАО "Укртатнафта" осуществили срочное перечисление в бюджет 531 млн грн несколькими платежами", – добавили в СБУ.
Сейчас решается вопрос об использовании средств для нужд ВСУ.
"Укртатнафта" входит в число лидеров нефтеперерабатывающей промышленности Украины, "Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания в стране.
7 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что акции пяти украинских компаний, в том числе "Укрнафти" и "Укртатнафти" принудительно отчуждены в пользу государства. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.
1 февраля СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти".
В рамках уголовных производств изучаются 10 эпизодов преступной деятельности, связанные с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. В рамках следственных действий прошел ряд обысков, в том числе у бизнесмена Игоря Коломойского, который раньше владел акциями этих компаний.