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"Укртатнафта" перечислила в бюджет более 500 млн грн налогов после расследования СБУ

1 февраля СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти"
1 февраля СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти"
Фото: ssu.gov.ua

"Укртатнафта" перечислила в госбюджет 531 млн грн после начала расследования Службы безопаснсти и Бюро экономической безопасности по коррупции бывшего менеджмента "Укрнафти" и "Укртатнафти". Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно данным следствия, предыдущий менеджмент компании продавал топливо через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. Однако суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей. Задолженность компании перед государством только по этому эпизоду составляет более 605 млн грн.

По данному факту подозрение получили главный бухгалтер и бывший директор акционерного общества.

"Для возмещения нанесенного Украине ущерба правоохранители осуществили соответствующее информирование нынешнему менеджменту компании. После этого представители ПАО "Укртатнафта" осуществили срочное перечисление в бюджет 531 млн грн несколькими платежами", – добавили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об использовании средств для нужд ВСУ.

Контекст:

"Укртатнафта" входит в число лидеров нефтеперерабатывающей промышленности Украины, "Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания в стране. 

7 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что акции пяти украинских компаний, в том числе "Укрнафти" и "Укртатнафти" принудительно отчуждены в пользу государства. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

1 февраля СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти".

В рамках уголовных производств изучаются 10 эпизодов преступной деятельности, связанные  с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. В рамках следственных действий прошел ряд обысков, в том числе у бизнесмена Игоря Коломойского, который раньше владел акциями этих компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, налоги, госбюджет, следствие, Укрнафта, Укртатнафта, расследование, Бюро экономической безопасности
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