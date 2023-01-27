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Выходец из России стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании в 2022 году – The Times

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Выходец из России за 2022 год уплатил налогов в британский бюджет на $600 млн
Выходец из России за 2022 год уплатил налогов в британский бюджет на $600 млн
Фото: EPA

Основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко, родившийся и получивший образование в России, по итогам 2022 года стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании. Об этом говорится в материале газеты The Times, опубликованном 27 января.

Статья доступна по подписке, но ее фрагменты приводит Edinburgh News

За год Герко заплатил налогов на £487,4 млн (около $600 млн).

Второе место в рейтинге занимают совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс. Они перечислили в британский бюджет £460 млн налогов (около $570 млн).

На третьем месте – владелец компании Pentland Group Стивен Рубин. Налоговые отчисления Рубина в 2022 году достигли £392 млн (около $485 млн).

Контекст:

Как отметило российское агентство ТАССГерко – выпускник МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской экономической школы (РЭШ). Он получил британский паспорт в 2016 году. В декабре 2022 года он сообщил, что завершил начатый в 2020 году процесс выхода из российского гражданства.

Теги: Россия, налоги, Великобритания, рейтинг
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