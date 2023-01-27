Выходец из России стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании в 2022 году – The Times

Выходец из России за 2022 год уплатил налогов в британский бюджет на $600 млн Фото: EPA

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За год Герко заплатил налогов на £487,4 млн (около $600 млн).

Второе место в рейтинге занимают совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс. Они перечислили в британский бюджет £460 млн налогов (около $570 млн).

На третьем месте – владелец компании Pentland Group Стивен Рубин. Налоговые отчисления Рубина в 2022 году достигли £392 млн (около $485 млн).