Запорожские военные получили 550 бронежилетов американского образца от "Стального фронта"

Сталь для бронежилетов произвел на своих предприятиях "Метинвест". В компании сообщили, что военные уже успели оценить их преимущества: отмечают, что амуниция удобная, нетяжелая и надежно защищает от пуль и обломков.
"Броня никогда не бывает лишней. Мы очень благодарим "Метинвест", который передал нам эту амуницию. Она очень хорошего качества. Эти бронежилеты – американский стандарт, плита 25 на 30. Это то, что нужно бойцу для удобства и надежной защиты на поле боя", – отметил военный с позывным Старпом.
"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия.
В "Метинвесте" сообщили, что недавно передали 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 аккумуляторов EcoFlow военнослужащим ГУР. Также 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 EcoFlow получили от компании пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении.
"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.
Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для военных и мирных жителей.