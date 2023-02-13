Запорожские военные получили 550 бронежилетов американского образца от "Стального фронта"

Сталь для бронежилетов произвел на своих предприятиях "Метинвест" Фото: metinvest.media

Сталь для бронежилетов произвел на своих предприятиях "Метинвест". В компании сообщили, что военные уже успели оценить их преимущества: отмечают, что амуниция удобная, нетяжелая и надежно защищает от пуль и обломков.

"Броня никогда не бывает лишней. Мы очень благодарим "Метинвест", который передал нам эту амуницию. Она очень хорошего качества. Эти бронежилеты – американский стандарт, плита 25 на 30. Это то, что нужно бойцу для удобства и надежной защиты на поле боя", – отметил военный с позывным Старпом.