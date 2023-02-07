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Суд увеличил размер залога до 40 млн грн для экс-чиновника Минобороны, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов для армии

О задержании фигуранта СБУ сообщила 1 февраля
О задержании фигуранта СБУ сообщила 1 февраля
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Судебная палата по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и защитой в деле бывшего сотрудника одного из департаментов Министерства обороны Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 6 февраля.

Стороны обжаловали решение Шевченковского районного суда города Киева, который удовлетворил  ходатайство Службы безопасности Украины и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 апреля с возможностью залога в 2,68 млн грн. Апелляционная инстанция оставила в силе срок задержания, увеличив при этом залог почти в 15 раз.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора удовлетворена частично, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 1 февраля 2023 года отменено и вынесено новое, которым ходатайство следователя 4-го отдела 1-го управления досудебного расследования Главного следственного управления СБУ удовлетворено. Применена к подозреваемому Х. мера пресечения в виде содержания под стражей до 1 апреля 2023 года включительно с одновременным определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 40 млн грн ", – говорится в решении.

Пресс-служба не называет имени подозреваемого. Вероятно, речь о бывшем директоре департамента закупок Министерства обороны Украины Богдане Хмельницком, которому СБУ сообщила о подозрении по факту растраты государственных средств на сумму 107,8 млн грн и обеспечения подразделений Вооруженных сил Украины некачественными бронежилетами.

Вместе с ним по делу проходят  экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и бывший заместитель госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. Они обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

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Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции"

24 января  Хмельницкий был уволен, как и Шаповалов, которому подотчетен этот департамент.

После скандала народные депутаты зарегистрировали законопроект №8381 "о возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки". 

Теги: Киев, СБУ, бронежилеты, Минобороны, растрата, ВСУ, апелляционный суд, подозрение, Владимир Терещенко, Богдан Хмельницкий из Минобороны, Вячеслав Шаповалов
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