Суд увеличил размер залога до 40 млн грн для экс-чиновника Минобороны, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов для армии

Стороны обжаловали решение Шевченковского районного суда города Киева, который удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 апреля с возможностью залога в 2,68 млн грн. Апелляционная инстанция оставила в силе срок задержания, увеличив при этом залог почти в 15 раз.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора удовлетворена частично, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 1 февраля 2023 года отменено и вынесено новое, которым ходатайство следователя 4-го отдела 1-го управления досудебного расследования Главного следственного управления СБУ удовлетворено. Применена к подозреваемому Х. мера пресечения в виде содержания под стражей до 1 апреля 2023 года включительно с одновременным определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 40 млн грн ", – говорится в решении.

Пресс-служба не называет имени подозреваемого. Вероятно, речь о бывшем директоре департамента закупок Министерства обороны Украины Богдане Хмельницком, которому СБУ сообщила о подозрении по факту растраты государственных средств на сумму 107,8 млн грн и обеспечения подразделений Вооруженных сил Украины некачественными бронежилетами.

Вместе с ним по делу проходят экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и бывший заместитель госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. Они обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) Уголовного кодекса Украины.