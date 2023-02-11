ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Львовский оборонный кластер" передал Национальной полиции Украины 500 детских бронежилетов

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Комплекты изготавливаются в трех размерах для детей всех возрастов
Комплекты изготавливаются в трех размерах для детей всех возрастов
Фото предоставлено пресс-службой ЛОК

В ответ на запрос управления ювенальной превенции Нацполиции Украины "Львовский оборонный кластер" (ЛОК) недавно передал Нацполиции 500 детских защитных комплектов. Об этом сообщила изданию "ГОРДОН" пресс-служба организации.

В ЛОК отметили, что полиция занимается эвакуацией детей из зон боевых действий и других опасных районов. Для успешного выполнения своих задач полицейские обратились с запросом к ЛОК.

"Часть эвакуационных комплектов, изготовленных ЛОКом, уже давно активно "работает" на передовой. В частности, в Донецкой области еще в конце 2022 года все специальные полицейские экипажи подразделения "Белый Ангел", занимающиеся эвакуацией, были оснащены детскими защитными комплектами",  отметили в организации. 

Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook
Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook

Детские защитные комплекты, каждый из которых состоит из шлема и бронежилета, прошли все необходимые испытания и получили соответствующую сертификацию. Шлем по уровню защиты является стандартным военным, но меньшего размера. Жилет отвечает стандартам защиты бронежилета 1-го класса.

Волонтеры подчеркнули, что комплекты способны обеспечить достаточно высокий уровень защиты, очень легкие, так как изготовлены из сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена, и максимально удобны для использования во время эвакуации детей. Жилет яркого цвета, со светоотражающими полосами и прозрачным карманом для информации, он быстро надевается и снимается.

Комплекты изготавливаются в трех размерах для детей всех возрастов: 4–6 лет, 7–9 лет и 10–14 лет.

В разработке детского защитного комплекта приняли участие конструкторы Харьковского завода средств индивидуальной защиты и натовский офицер Калин Димитров, имеющий более 20 лет опыта работы в оснащении армии и полиции.

"Начатое ЛОКом производство детских эвакуационных комплектов на сегодняшний день является единственным в мире серийным производством подобного типа средств индивидуальной защиты", – подчеркнули в организации. 

Производство детских защитных комплектов происходит за средства, собранные в качестве благотворительных пожертвований. После этого их бесплатно передают структурам, эвакуирующим детей. 

На сайте ЛОК есть реквизиты для благотворительных взносов.

Контекст:

"Львовский оборонный кластер" – благотворительная организация, которая координирует волонтерское движение по производству бронежилетов, сказано на сайте ЛОК. Специализируется на изготовлении средств индивидуальной защиты для военных, полицейских, медиков, журналистов, производит эвакуационные жилеты для детей.

С начала полномасштабной войны ЛОК изготовил и бесплатно передал силам обороны Украины уже около 100 тыс. бронежилетов.

Теги: полиция, эвакуация, бронежилеты, благотворительность, волонтеры, дети, война России против Украины, Национальная полиция
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