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Перевозка стальной продукции "Укрзалізницею" снизилась за год почти на 60%

В правительстве уже говорили о том, что необходимо стимулировать процесс создания совместных железнодорожных пунктов пропуска Украины на границе с соседними странами ЕС
В правительстве уже говорили о том, что необходимо стимулировать процесс создания совместных железнодорожных пунктов пропуска Украины на границе с соседними странами ЕС 
Фото: epravda.com.ua

По итогам 2022 года "Укрзалізниця" сократила перевозку железной и марганцевой руды на 45,9 млн т или на 59,2%, по сравнению с 2021-м – до 31,7 млн т. Объемы перевозки черных металлов за аналогичный период сократились на 57,8% – до 9,2 млн т. Об этом пишет профильный портал GMK Center.

Железная дорога стала для производителей руды и металла основным перевозчиком, так как блокада морских портов заставила компании отрасли переориентировать отгрузки, отмечает издание. Пограничные железнодорожные переходы не справлялись с наплывом грузов, из-за чего вагоны с продукцией простаивали в очередях неделями. По состоянию на 9 февраля 2023 года очередь с рудой составляла 7700 тыс. вагонов, с металлом – 666 вагонов. Самая большая очередь на пограничном переходе Чоп: там в очереди 4165 вагонов с рудой. На переходе Ужгород – 2383 вагона с рудой.

"К основным проблемам для украинского экспорта по железной дороге в 2022 году можно отнести ограниченную пропускную способность пограничных переходов и отдельных участков железных дорог Европы. Кроме того, негативно влияло начальное отсутствие интеграции между железнодорожными структурами Украины и соседних стран, а также дефицит вагонов у европейских железнодорожных перевозчиков и отсутствие достаточного объема перегрузочных мощностей на границе", – пишет издание.

Контекст:

В правительстве уже говорили о том, что необходимо стимулировать процесс создания совместных железнодорожных пунктов пропуска Украины на границе с соседними странами ЕС для ускорения логистики отечественных экспортеров.

Аналитики GMK Center сообщали, что ежемесячно Украина теряет более $20 млн, которые могла бы получить на экспорте металлопродукции.

Директора трех морских портов – "Южный", "ТИС-Уголь" и "Тис-Руда" – призывали президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, ведь одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять 200 таких кораблей в год, писал "Цензор.НЕТ".

Теги: экономика, Укрзалізниця, железная дорога, экспорт, перевозки, логистика
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