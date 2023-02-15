Перевозка стальной продукции "Укрзалізницею" снизилась за год почти на 60%

В правительстве уже говорили о том, что необходимо стимулировать процесс создания совместных железнодорожных пунктов пропуска Украины на границе с соседними странами ЕС Фото: epravda.com.ua

Железная дорога стала для производителей руды и металла основным перевозчиком, так как блокада морских портов заставила компании отрасли переориентировать отгрузки, отмечает издание. Пограничные железнодорожные переходы не справлялись с наплывом грузов, из-за чего вагоны с продукцией простаивали в очередях неделями. По состоянию на 9 февраля 2023 года очередь с рудой составляла 7700 тыс. вагонов, с металлом – 666 вагонов. Самая большая очередь на пограничном переходе Чоп: там в очереди 4165 вагонов с рудой. На переходе Ужгород – 2383 вагона с рудой.

"К основным проблемам для украинского экспорта по железной дороге в 2022 году можно отнести ограниченную пропускную способность пограничных переходов и отдельных участков железных дорог Европы. Кроме того, негативно влияло начальное отсутствие интеграции между железнодорожными структурами Украины и соседних стран, а также дефицит вагонов у европейских железнодорожных перевозчиков и отсутствие достаточного объема перегрузочных мощностей на границе", – пишет издание.