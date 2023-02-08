"Укрзалізниця" заплатила почти полмиллиона грн за обслуживание аквариумов

Тендер прошел 16 января 2023 года. Ожидаемая стоимость закупки была 552,96 тыс. грн. Победителем стало ООО "Амегабуд", стоимость услуг которого составит 497 664 грн.

Аукцион в данной, как и в других закупках, на платформе не проводился в связи с неравномерным доступом участников к торгам из-за перебоев с электричеством в Украине. Победителем стал тот, кто сразу подал заявку с самой низкой ценой.

Согласно указанным данным, количество аквариумов, которые нужно обслуживать – 32. Договор с исполнителем предусматривает осмотр всех аквариумов специалистом не реже двух раз в месяц, ремонт и замену оборудования, замену воды и ее анализ, а также чистку, доставку кормов для рыб и, в случае необходимости, – переоформление интерьера внутри аквариумов и замену/пополнение состава аквариумных рыб.

По итогам 2022 года "Укрзалізниця" понесла 10,8 млрд грн чистого убытка, об этом 26 января сообщила пресс-служба перевозчика. За год государство выделило "Укрзалізниці" 10 млрд грн для поддержки ликвидности и бесперебойной работы отрасли. В этом году компания ожидает 20,2 млрд грн ущерба – это связано с большой социальной нагрузкой и ограничением грузоперевозок, отметили в компании.