"Укрзалізниця" отчиталась о миллиардных убытках, но цены повышать не планирует

В компании также напомнили, что в течение 2022 года государство выделило "Укрзалізниці" 10 млрд грн для поддержки ликвидности и бесперебойной работы отрасли.

В этом году компания ожидает 20,2 млрд грн ущерба – это связано с большой социальной нагрузкой и ограничением грузоперевозок.

Согласно финансовому плану, доходы ожидаются на уровне 83,9 млрд грн, расходы – 107,9 млрд грн, EBITDA (прибыль к вычету расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) – 8,4 млрд грн.

Также компания планирует привлечь 1,7 млрд грн из государственного бюджета и выплатить в пользу государства 22,8 млрд грн. Капитальные инвестиции составят 50 млрд грн, что в четыре раза больше, чем в прошлом.

Кроме того, в 2023 году компания не планирует повышать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.