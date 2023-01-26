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"Укрзалізниця" отчиталась о миллиардных убытках, но цены повышать не планирует

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В 2023 году "Укрзалізниця" ожидает 20,2 млрд грн ущерба
В 2023 году "Укрзалізниця" ожидает 20,2 млрд грн ущерба
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" по итогам 2022 года понесла 10,8 млрд грн чистого убытка, ущерб от пассажирских перевозок составил 13,3 млрд грн. Об этом сообщила 26 января пресс-служба "Укрзалізниці".

В компании также напомнили, что в течение 2022 года государство выделило "Укрзалізниці" 10 млрд грн для поддержки ликвидности и бесперебойной работы отрасли.

В этом году компания ожидает 20,2 млрд грн ущерба – это связано с большой социальной нагрузкой и ограничением грузоперевозок.

Согласно финансовому плану, доходы ожидаются на уровне 83,9 млрд грн, расходы – 107,9 млрд грн, EBITDA (прибыль к вычету расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) – 8,4 млрд грн.

Также компания планирует привлечь 1,7 млрд грн из государственного бюджета и выплатить в пользу государства 22,8 млрд грн. Капитальные инвестиции составят 50 млрд грн, что в четыре раза больше, чем в прошлом.

Кроме того, в 2023 году компания не планирует повышать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Укрзалізниця, цены, доходы, тарифы, прибыль, убытки, ущерб, финансы, перевозки, расходы, пассажиры
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