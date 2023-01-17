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"Укрзалізниця" возобновляет пассажирское сообщение с Румынией

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С 18 января начнут свое движение поезда №755/756 и №753/754 Рахов Валя-Вишеулуй Рахов
С 18 января начнут свое движение поезда №755/756 и №753/754 Рахов – Валя-Вишеулуй – Рахов
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" с 18 января возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией. Об этом 16 января сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

С завтрашнего дня начнут свое движение поезда №755/756 и №753/754 Рахов – Валя-Вишеулуй – Рахов.

Рейсы будут отправляться из Рахова ежедневно в 6.10 и 14.10 и прибывать в Валя-Вишеулуй соответственно в 7.45 и 15.45. Из Вали-Вишеулуй поезда будут отправляться в 11.45 и 18.15 и прибывать в Рахов соответственно в 12.20 и 18.50.

Кроме того, "Укрзалізниця" назначает поезд №810/809 Львов – Рахов – Львов. Он будет отправляться из Львова в 7.00 и прибывать в Рахов в 13.20. В обратном направлении, из Рахова, поезд будет отправляться в 14.34 и прибывать во Львов в 20.50.

График прибытия и отправления рейсов подстроен под графики курсирования поездов румынской железной дороги. Так, пассажиры, прибывающие на станцию Валя-Вишеулуй, могут пересесть на другие рейсы, следующие к станциям Бухарест и Клуж.

Чтобы восстановить сообщение с Румынией, украинские железнодорожники в течение 2022 года отремонтировали на участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй 19,2 км путей, 12 мостов и вокзал Рахова. Этот участок фактически не работал с 2011 года.

Кроме того, удалось завершить ремонт другого участка – между селом Тересва и границей с Румынией. Этот участок не работал с 2007 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Львов, Украина, Румыния, Укрзалізниця, граница, Бухарест, ремонт, поезда, инфраструктура, Рахов, графика, пассажиры
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