"Укрзалізниця" показала первую модернизированную полностью на своих мощностях электричку

После капитального ремонта электропоезд, изготовленный на украинском заводе "Лугансктепловоз", пополнил перечень восстановленных пригородных поездов "Укрзалізниці".

Для удобства пассажиров в каждом вагоне есть пандусы, инклюзивные уборные с пеленальными столиками, специально обустроенные места для сидения пассажиров с инвалидностью. В поезде установлены USB/Type-C-порты для зарядки гаджетов. Также обустроены места для перевозки велосипедов – 24 места во всем поезде.

Кроме того, поезд оборудован устройством внешней и внутренней систем видеонаблюдения. Также в нем установлено освещение зон посадки и высадки пассажиров.

Электропоезд может вместить 964 пассажира и способен развивать скорость до 120 км/ч.